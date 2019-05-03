جاريد كوشنير مستشار البيت الأبيض: خطة السلام في الشرق الأوسط ستكون "نقطة بداية جيدة"

وقال كوشنر لمعهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى إن "ما سنتمكن من إعداده هو حل نعتقد أنه سيكون نقطة بداية جيدة للقضايا السياسية ومن ثم إطار لما يمكن القيام به لمساعدة هؤلاء الناس على بدء حياة أفضل"، بحسب رويترز.

بذكر أن البيت الأبيض يخطط لإطلاق خطة سلام في الشرق الأوسط، والمعروفة إعلاميا بـ"صفقة القرن" في الأشهر القليلة المقبلة.

وكان كوشنر صرح الثلاثاء الماضي أنه سيتم الكشف عنها في وقت ما بعد شهر رمضان، الذي ينتهي هذا العام في 4 يونيو/ حزيران، بحسب "أسوشيتيد برس".