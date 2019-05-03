العراق وفرنسا يتفقان على وثيقة تعاون ستراتيجي متعدّد المجالات

بغداد — سبوتنيك. وذكر بيان لوزارة الخارجية العراقية أن "هذه الوثيقة تهدف إلى إنفاذ المحاور الرئيسة للتعاون الثنائي على مستوى المشاورات السياسيّة، وتعزيز عملـيّات التبادل الدبلوماسيّ، وتطوير التعاون المؤسّساتي في مجال الحوكمة، والتعاون العسكري، والأمني، وتطوير البرامج التدريبية المتخصصة، والملائمة في مجال مكافحة الإرهاب، والمساهمة في تنمية القدرات العراقـية، وإقامة شراكات اقتصادية، وتبادلات تجارية".
واختتم البيان: "الاتفاق يؤكد عزم الجانبين على دفع علاقات التعاون في جميع المجالات؛ لترتقي إلى مستوى طموح البلدين"
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