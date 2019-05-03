«حسناء تقود الجيش».. 16 معلومة عن وزيرة الدفاع البريطانية الجديدة

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي أسفر تسريب معلومات عن شركة هواوى الصينية للاتصالات عن الإطاحة بوزير الدفاع البريطاني جافين وليامسون لاتهامه بالكشف غير المصرح به عن معلومات من اجتماع لمجلس الأمن القومي، ليتم تعيين بينى موردونت خلفًا له، حسبما أعلن مكتب رئيسة مجلس الوزراء تريزا ماي.

مهام وزيرة للدفاع تشمل العمليات الاستراتيجية، وعضوية مجلس الأمن القومي في المملكة المتحدة، وتعد أيضًا مسؤولة عن خطط الدفاع والنفقات، بجانب الشراكات الاستراتيجية مع الشركاء مثل الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا والسعودية وحلف شمال الأطلسي "الناتو".

ومن المهام المحورية أيضًا التي ستكون موردونت مسؤولة عنها هي العمليات النووية والسياسات المرتبطة بهذا الأمر.

وكان اسم موردونت قد برز أولاً لتولي وزارة الدفاع خلفًا لمايكل فالون الذي استقال في أكتوبر 2017 بعد اتهامات بالتحرش الجنسي، لكن تم اختيار أحد أقرب مساعدي ماي للمنصب وهو جافين ويليامسون الذي أقيل أمس الأربعاء.

Advertisements

وتبلغ الوزيرة الجديدة من العمر 46 عامًا، وهي من المؤيدين لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وكانت قد شغلت في نوفمبر 2017 منصب وزيرة التنمية الدولية بدلاً من بريتي باتيل التي استقالت بعد إجرائها لقاءات مع مسؤولين إسرائيليين دون إخطار الحكومة، ثم شغلت أيضًا منصب وزيرة المرأة والمساواة منذ أبريل من العام الماضي.

وجاء تعيينها السابق في ظل أزمة أخرى وقعت فيها الوزيرة السابقة باتيل، وبّختها على إثرها رئاسة الوزراء، وطُلب منها تقديم تفاصيل بشأن عشرات اللقاءات التي عقدتها مع مسؤولين إسرائيليين أثناء قضائها إجازة عمل.

كما تشغل بيني موردونت مقعدًا في البرلمان البريطاني منذ عام 2010 عن مدينة بورنموث عن حزب المحافظين، وسبق لها أن عملت في لجان مختلفة في البرلمان البريطاني، أبرزها لجنة الأمن الأوروبي ولجنة الدفاع، وفي خريف عام 2013 تم تعيينها رئيسة للجنة خاصة في البرلمان مرتبطة بوزارة الدفاع.