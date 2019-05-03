«إعمار» و«بي آند أو» تطلقان «ميناء راشد» وجهة ساحلية جديدة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

أعلنت «إعمار» رسمياً، أمس، عن إطلاق مشروع «ميناء راشد» الجديد الذي توقعت أن يصل حجم الاستثمار فيه إلى 25 مليار درهم لبناء وجهة جديدة تحتفي بتراث دبي البحري العريق، تكون في الوقت ذاته مجهزة لمواكبة احتياجات المستقبل، في أجواء تحاكي طابع الريفيرا الفرنسية، بإطلالات على الخليج العربي، والأفق العمراني لوسط مدينة دبي.

تعمل «إعمار»، على بناء وجهة الإبحار العالمية الجديدة في منطقة خور دبي التاريخي بجوار بر دبي، وديرة، في وجهة تمثل قلب تراث دبي البحري، ومن الموقع نفسه الذي انطلقت منه المدينة في رحلتها نحو المستقبل. وقامت شركة «بي آند أو ماريناس»، التابعة لشركة «موانئ دبي العالمية»، بتوفير الأرض لشركة «إعمار»، في الوقت الذي تواصل فيه تطوير المراسي والمرافق البحرية عالمية المستوى. وكان ميناء راشد عند افتتاحه عام 1972 أول المرافئ الحديثة في دبي، وجاء تجسيداً لرؤية المغفور له، بإذن الله، الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيّب الله ثراه. وساهم افتتاح الميناء في فتح آفاق جديدة لازدهار ونمو المدينة، لتتحول إلى مرفأ رئيسي يربط بين الشرق والغرب.

ويمثل «ميناء راشد» مدينة بحرية بخصائص مميزة، بعضها الأول من نوعه في المدينة، مثل «دبي مول على البحر»، وجهة التسوق والترفيه والمطاعم على الواجهة المائية، ونادي اليخوت العائم، وأطول حوض سباحة في دبي، إضافة إلى شاطئ رملي تزيد مساحته على 12600 متر مربع.

وسيكون «ميناء راشد» وجهة عالمية جديدة لمالكي اليخوت ومحبي الإبحار، فهو يضم 430 مرسى، تم تجهيز العديد منها لاستيعاب حتى أكبر اليخوت في العالم، لدعم نمو قطاع سياحة الرحلات البحرية. كما يحتضن «ميناء راشد» سفينة «كوين إليزابيث 2» التي تعتبر من أشهر السفن في العالم، وتحولت إلى فندق من 13 طابقاً.

وسيضم «ميناء راشد» مجموعة متنوعة من المباني متوسطة الارتفاع، وممرات للتنزه، إضافة إلى ساحة بتصميم يحاكي ساحات مدينة البندقية الإيطالية، تضم متاجر، ومطاعم، ومقاهي تطل على البحر. وإضافة إلى ذلك، ستضم الوجهة الجديدة الفنادق والنادي الشاطئي الخاص، ونادي اليخوت العائم، والحدائق المتداخلة، والقناة الممتدة بطول 500 متر التي تزين أشجار النخيل أطرافها، والمعارض الفنية، والمسرح، والمتحف، وغيرها الكثير. كما سيمثل «ميناء راشد» صلة الوصل بين تراث المدينة وحاضرها العصري عبر جسر للمشاة يربط الوجهة ب«منزل الشيخ سعيد آل مكتوم»، تكريماً لإرث عائلة آل مكتوم.

وأكدت «إعمار» و«بي آند أو ماريناس» سيعهما إلى تنفيذ المشاريع التي تجسد رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، لتحفيز التنويع الاقتصادي ودعم مسيرة تطور دبي كمدينة عالمية.

وقال محمد العبار، رئيس مجلس إدارة «إعمار العقارية» و«إعمار للتطوير»: نتطلع من خلال إطلاق ميناء راشد إلى تأسيس مدينة عصرية مستعدة لمواكبة المتغيرات التي سيحملها المستقبل، وتمثل في الوقت ذاته تكريماً لإرث عائلة آل مكتوم، وتحية لرؤى حكام دبي الذين حرصوا دائماً على بناء المدينة بأسلوب لا يركز على الحاضر فقط، بل عبر رؤية حملت دائماً أبعاداً مستقبلية.

من جانبه، قال سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة: سيعزز مشروع ميناء راشد مكانة دبي كمدينة عالمية، ومركزاً رئيسياً للرحلات البحرية في الشرق الأوسط. ولا شك في أن شراكتنا مع إعمار تدعم بقوة توجهات حكومة دبي في تحقيق رؤيتها المتمثلة في استقطاب مليون سائح بحري بحلول عام 2020.

وتقدم «إعمار» حالياً للمستثمرين الفرصة الأولى لاقتناء الوحدات السكنية في «ميناء راشد» مع إطلاق سيردانا، وهي مجموعة محدودة من الشقق ومنازل تاون هاوس التي تضم غرفة نوم واحدة، أو اثنتين، أو ثلاثاً تطل على الواجهة المائية.

«محطة حمدان بن محمد» تستقطب اليخوت الفاخرة

ستكون المرافق الجديدة إضافة مميزة ل «محطة حمدان بن محمد» في ميناء راشد، التي تعتبر من أكثر محطات الرحلات البحرية تطوراً في العالم، والمقصد المفضل لسياح الرحلات البحرية في المنطقة. وقامت «بي آند أو ماريناس» ببناء المحطة، وتتولى حالياً تشغيلها، واستقطبت أكثر من 2.3 مليون زائر منذ تدشينها عام 2014، وشهدت نمواً سنوياً في أعداد الزوار بلغ 172% بين عامي 2014 و2018. كما حققت المحطة إنجازاً هاماً العام الماضي مع استقبالها 5 سفن سياحية عالمية حملت على متنها 25 ألف مسافر، في يوم واحد.

وتحظى «محطة حمدان بن محمد» للرحلات البحرية باهتمام واسع من قبل مالكي اليخوت الفاخرة، وتضم المحطة مرافق حديثة لمالكي اليخوت، وتضمن لهم خدمات متكاملة مثل المساعدة على مدار 24 ساعة، وتموين السفن، وتخزين المراكب على الأرصفة البرية، وخدمات الجمارك من الأرصفة، وخدمة الإنترنت المجانية.