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شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد يمنح قائد القوات الفرنسية وسام الإمارات العسكري والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - منح صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الفريق أول جان بيار بوسير قائد القوات الفرنسية وسام الإمارات العسكري من الطبقة الأولى، تقديراً لخدماته في تعزيز التعاون بين القوات المسلحة لدولة الإمارات والقوات الفرنسية.
وبحث محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع مع الفريق أول بوسير، أمس، في مقر وزارة الدفاع في أبوظبي علاقات التعاون الدفاعي الثنائي بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها.
كما ناقش الجانبان عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر حولها. وقلد وزير الدولة لشؤون الدفاع الوسام لقائد القوات الفرنسية، بحضور مطر سالم علي الظاهري وكيل وزارة الدفاع، وعدد من كبار ضباط الوزارة والقوات المسلحة، والوفد المرافق للضيف.
وأعرب قائد القوات الفرنسية عن سعادته لمنحه هذا الوسام الرفيع. وتقدم بالشكر إلى قيادة دولة الإمارات على هذا التكريم، مشيراً إلى أن علاقات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين تاريخية وراسخة، وتزداد ومتانة ورسوخاً مع مرور الزمن، ومتمنياً لدولة الإمارات مزيداً من التقدم والتطور والازدهار. (وام)
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