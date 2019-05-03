«الشارقة للوثائق» توعّي الطالبات بالتاريخ الشفاهي

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”
قدمت هيئة الشارقة للوثائق والأرشيف، ورشة تفاعلية بعنوان «الشارقة تروي» لطالبات مدرسة الرفاع للتعليم الثانوي للبنات، أدارتها يسرى العبيدلي، وصفية بن جرش، الباحثتان الميدانيتان في قسم التاريخ الشفاهي في الهيئة. وتناولت تاريخ إمارة الشارقة العريق، وأهمية توثيقه علمياً بمختلف الآليات، لحفظ ذاكرة الأجيال القادمة.
وتأتي الورشة ضمن مبادرة حفظ الذاكرة الشفاهية، إذ تناولت شرحاً مفصلاً عن مفهوم التاريخ الشفاهي، ودوره في توثيق تاريخ إمارة الشارقة، وإعطاء صورة واضحة لأحداثها ونمط مجتمعها المحلي، لتدوينه وتوثيقه من المرويات الشفاهية المتناقلة بين أبناء الإمارة. تضمنت الورشة تعريفاً عن أهداف التاريخ الشفاهي والمتمثلة في حفظ الذاكرة الشفاهية بأصوات الرواة من أبناء الشارقة والمقيمين فيها من العقود الماضية، بوصفها مصدراً تاريخياً مكملاً للمصادر المكتوبة. وربط الأحداث التاريخية المحلية في تسلسل منطقي.
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