شكرا لقرائتكم خبر عن سلطان يصدر قراراً بتشكيل مجلس أمناء الجامعة القاسمية والان نبدء باهم واخر التفاصيل
أصدر صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، رئيس الجامعة القاسمية، القرار رقم (1) لسنة 2019، بشأن تشكيل مجلس أمناء الجامعة القاسمية.
ويقضي القرار، أن يُشكل مجلس أمناء الجامعة القاسمية، في دورته الأولى، برئاسة صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، وعضوية:
1- الدكتور رشاد محمد سالم، مدير الجامعة القاسمية.
2- الدكتور عواد حسين الخلف، عميد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة الشارقة.
3- الدكتور إبراهيم علي المنصوري، مدير مركز الشارقة لدراسات الاقتصاد والتمويل الإسلامي بجامعة الشارقة.
4- الدكتور سالم محمد الدوبي، عضو مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية في إمارة الشارقة.
5- الدكتور عزيز فرحان العنزي، أستاذ الفقه وأصوله.
6- الدكتور محمد صافي المستغانمي، الأمين العام لمجمع اللغة العربية في إمارة الشارقة.
7- الدكتور منصور محمد بن نصّار، المستشار القانوني، مدير عام الإدارة القانونية في مكتب صاحب السموّ الحاكم.
8- جمال سالم الطريفي، المستشار في مكتب صاحب السموّ الحاكم.
9- المهندس خليفة مصبح الطنيجي، رئيس دائرة الإسكان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة.
10- خولة الملا، رئيسة المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة.
11- شيرزاد عبد الرحمن طاهر، الأمين العام لمجمع القرآن الكريم في إمارة الشارقة.
12- محمد عبيد الشامسي، المدير العام لصندوق الشارقة للضمان الاجتماعي.
وحدد القرار مدة العضوية في المجلس، بثلاث سنوات من أول اجتماع له، قابلة للتجديد، ويستمر في تصريف أعماله، إلى أن يشكّل مجلس جديد، ويجوز إعادة تعيين من انتهت مدة عضويتهم.
يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، كلٌ فيما يخصه، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
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