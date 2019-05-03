شكرا لقرائتكم خبر عن «أبوظبي» بطل تحدي زوارق الفورمولا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أهدت بعثة فريق أبوظبي للزوارق السريعة فوزها بلقب بطولة العالم للتحدي الكلاسيكي لزوارق الفورمولا ل24 ساعة، والذي حققته في مدينة روان الفرنسية إلى القيادة الرشيدة في دولة الإمارات، وإلى سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، وتمكن الفريق الإماراتي من سحق كافة منافسيه في السباق الذي شارك من خلاله 23 زورقاً بالحلول في المركزين الأول والثالث حيث حلّ زورق «أبوظبي 35» في المركز الأول محلقاً باللقب وحل زورق «أبوظبي 36» في المركز الثالث في المنافسة، التي استمرت على مدار يومين بمجموع 24 ساعة كاملة من قيادة الزورق بالتناوب بين الأبطال.

وتوج فريق أبوظبي باللقب على انغام"عيشي بلادي"، حيث تم عزف نشيد دولة الإمارات على منصة التتويج، وهي المرة الثانية التي يتوج بعد أن فاز في أول حضور له في البطولة عام 2016.وتمكن زورق «أبوظبي 35» بقيادة راشد القمزي وراشد الطاير وشون تورنتي وتوليو أباتي من حصد لقب السباق بعد الوصول إلى 836 دورة طوال الساعات الأربع والعشرين للسباق، في حين حل في المركز الثاني زورق «بي أر تي 27» بعدد قدره 771 دورة، وجاء زورق «أبوظبي 36» بقيادة ماجد المنصوري وفالح المنصوري وراشد الرميثي ومحمد المحيربي في المركز الثالث وبعدد قدره 697 دورة في المنافسة.

من ناحيته، هنأ سالم الرميثي رئيس بعثة فريق أبوظبي، سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان وأكد أن دعم ومتابعة سموه الدائمة هي السبب بعد توفيق الله سبحانه وتعالى في أن يحقق الفريق اللقب للمرة الثانية في تاريخه وفي غضون أربع سنوات فقط، وقال الرميثي: «ما أشبه اليوم ب2016 ولكن مع فرحة مضاعفة وأكبر وهي أن زورقين معاً قد وصلا إلى منصة التتويج وأن الكل قد حصد مكافأته في نهاية السباق».

وأضاف الرميثي: «ما قام به الفريق كان أشبه بالماراثون حيث بدأ معسكراً تدريبياً في إيطاليا استمر لخمسة أيام قبل القدوم إلى روين، ثم الدخول في سباق ال24 ساعة وعدم الراحة والعمل بجد من أجل الوصول إلى اللقب، كنت أراقب المتسابقين ولحظات التبديل بين كل متسابق وآخر، وأشعر بالقلق، ولكن أبطالنا بيضوا الوجه«وكانوا أهلاً للمشاركة باسم الإمارات وباسم فريق أبوظبي في التحدي».

سعادة غامرة

وأعرب راشد القمزي عن سعادته الغامرة بأن يكون أحد صانعي الفوز والفرحة في التتويج باللقب، وقال: «حضرت مع الفريق لأربعة مواسم في هذه البطولة، والآن تمكنت من صناعة الفوز مع»زورق 35" باللقب الغالي الفوز لا ينسب لمتسابق واحد حيث أنه نتاج عمل أربعة متسابقين معاً وعلى مدار 24 ساعة، وكذلك الطاقم الفني والإداري للفريق أيضاً».

لحظات تاريخية

أكد راشد الطاير أن اللحظات التي عاشها على منصة التتويج تاريخية بالنسبة له خاصة أنه رفع العلم أمام جمهور هائل من الحضور ومحبي هذه البطولة في روان، وقال: «ما أجملها من لحظات وأنا أرفع العلم وكأس الفوز بالمركز الأول أمام الجميع، السباق لم يكن سهلاً وكانت المنافسة قوية، ولكن في الختام وفقنا في أن نكون الأفضل».

تجربة الليل الممتعة

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وأكد فالح المنصوري أن القيادة في الليل كانت ممتعة بالنسبة له حيث إنها تجربة فريدة ولم يسبق له أن خاض مثيلاً لها، وقال: «أن أقود الزورق بهذه السرعة وفي أجواء الليل فإنه إحساس لا يوصف، ولا يوجد أي منافسة تقدم للمتسابق مثل هذه المتعة في أي بطولة بحرية في كل أنحاء العالم».

فرحة بلا حدود

وقال راشد الرميثي: «لم أكن أتخيل أن يتعرض الزورق أمامنا للعطل، وفوجئت بالتعليمات من الراديو مان بأن أحافظ على مركزي حيث إنني أصبحت في المركز الثالث، هذه الكلمات أعطتني نشاطاً أكبر وركزت على أن أظل في نفس المستوى حتى نهاية السباق، فرحتي لا حدود لها بأن أصعد المنصة مع زملائي في الزورق وأن أتوج بالمركز الثالث».

عمل جماعي

أكد ماجد المنصوري أن الفوز والإنجاز هو نتاج طبيعي للعمل الجماعي الذي قام به الفريق، وقال: «تضافر جهود الجميع هي من صنع الفرحة وهي أيضاً نتيجة طبيعية للعمل الجماعي وعدم وجود أي فردية في الفريق، الكل كان على قلب واحد وكما نقول كنا جميعاً يداً واحدة في المنافسة، وبالتالي شيء طبيعي أن نصل إلى منصة التتويج».

ذكريات ودروس

واسترجع محمد المحيربي ذكريات 2016 عندما تعرض للانقلاب في مياه نهر سينا، وقال: «كنت في أول مشاركة لي وأذكر أن زورقي قد انقلب في تلك المنافسة، تعلمت كثيراً من التجربة وصممت على أن أقدم مستوى مغايراً عن السابق، أنا فخور بأن أكون أحد أعضاء فريق أبوظبي وهو بالنسبة لي مدرسة أتعلم فيها الجديد كل يوم وفي كل مشاركة».

كوادر متميزة

لو أن كل متسابق قام بقيادة الزورق لمدة ساعة ونصف الساعة بالتناوب؛ فإن الراديو مان ناصر الظاهري قد لازم مكانه وموقعه في خيمة الراديو طوال السباق، ولمدة 15 ساعة في اليوم الأول ثم 9 ساعات في اليوم الثاني، وبذلك يستحق أن يكون المتسابق التاسع بالفعل في فريق أبوظبي؛ حيث كان له فضل كبير أيضاً في تقديم التوجيهات والنصائح للمتسابقين طوال فترات السباق، إضافة إلى كونه حلقة الوصل في إيصال رسائل اللجنة المنظمة طوال أوقات المنافسة.

أما ضاحي مبارك، فقد ساهم في تحقيق الفوز كأحد الجنود المجهولين، الذين عملوا خلف الكواليس، ويأتي ضاحي مبارك كأحد الكوادر المتميزة في الفريق والذي كان يعمل على تنظيم عملية الدخول والخروج للمتسابقين، وفترات قيادة كل متسابق، إضافة إلى آلية التبديل والتزود بالوقود والإشراف على هذه الفقرة المهمة ضمن فقرات السباق.