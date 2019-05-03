إيران «تتسلح» بالتهديدات مع بدء «التصفير»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دخل إنهاء الإعفاءات الممنوحة لمستوردي النفط الإيراني حيز التنفيذ، أمس الخميس، عملاً بالعقوبات التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فيما بدأت تلوح بوادر التأزم داخل إيران، وشهدت محطات البنزين طوابير طويلة أمام محطات الوقود بعد أنباء عن ارتفاع سعر البنزين وتقنينه، في حين كشفت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية، أن الولايات المتحدة تدرس إخضاع مبيعات البتروكيماويات وتجارة التجزئة الإيرانية لعقوبات جديدة.

ومن طهران، نشرت وسائل إعلام محلية ومواقع للتواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر طوابير من السيارات تملأ شوارع طهران، بينما نفى وزير النفط ومسؤولون آخرون في وقت سابق، أن يكون هناك قرار قد اتخذ لرفع أسعار البنزين خلال الأيام المقبلة.

وكانت تقارير إعلامية أفادت بأن إيران ستقوم بتقنين البنزين في 2 مايو، مع بدء تطبيق قرار تصفير صادرات النفط الإيراني عقب إلغاء الإعفاءات الأمريكية عن مستوردي نفط إيران. وذكرت مواقع إيرانية أن طوابير طويلة تشكلت خارج محطات الوقود في مختلف المحافظات، بينما يقول مسؤولون إن تاريخ تقنين البنزين لم يحدد بعد.

وذكرت وكالة «تسنيم» المقربة من الحرس الثوري الإيراني، أن البنزين المدعوم حكومياً وقدره 20 سنتاً للجالون الواحد، سيتم تقنينه ب 16 جالون شهرياً لكل سائق مركبة، وفقاً لقرار المجلس الاقتصادي.

وبعد انتشار هذه الأخبار، تشكلت طوابير طويلة في الشوارع، كما حاول السائقون ملء خزانات سياراتهم وجالوناتهم بالبنزين قبل تفعيل نظام الحصص. وأعلنت وزارة الداخلية الإيرانية أنه يجب على الناس متابعة الأخبار الرسمية فقط ولم يتم اتخاذ قرار بشأن التوقيت النهائي للتقنين.

ومع سريان الحظر النفطي على إيران، يقول خبراء إن أسعار الوقود الجديدة لا تتناسب مع أجور سائقي التاكسي المنخفضة ولا حتى مع مداخيل الموظفين من أصحاب الدخل المحدود. ويحدد مركز أرباب العمل الإيراني، متوسط راتب الموظفين ب 220 دولاراً شهرياً، حيث لا يكفي للعيش 8 أيام وهذا ما أجبر العمال على أن يبحثوا عن أعمال إضافية ليتمكنوا من تأمين معيشتهم لشهر كامل.

في غضون ذلك، قالت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية، إن الولايات المتحدة تدرس فرض عقوبات جديدة على مبيعات إيران من البتروكيماويات وتجارة التجزئة. وأكدت الصحيفة، أمس الخميس، أن العقوبات الأمريكية الجديدة ستشمل بنوكاً وشركات إيرانية بهدف وقف تجارة ومبيعات البتروكيماويات إلى سنغافورة، إضافة لمبيعات السلع الاستهلاكية إلى أفغانستان.

ومع بدء عدم تجديد الإعفاءات لمشتري النفط الخام الإيراني، يعقد المبعوث الأمريكي الخاص إلى إيران برايان هوك، اجتماعات في مقر الأمم المتحدة في نيويورك؛ لإطلاع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن على آخر مستجدات السياسة الأمريكية تجاه إيران. وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن هوك سيشدد خلال اجتماعاته على أهمية محاسبة إيران؛ لتحديها قرارات مجلس الأمن، من خلال تطويرها واختبارها للصواريخ الباليستية.

وأضافت الوزارة أن «هوك» سيؤكد أيضًا الحاجة إلى تطبيق كل القرارات الدولية المتعلقة بإيران، ومنها تقييد سفر مسؤوليها وحظر شرائها للسلاح. (وكالات)