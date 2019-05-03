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العائلة المالكة تنتظر الأمير الجديد

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ينتظر الأمير هاري حفيد ملكة بريطانيا وزوجته الأمريكية ميجان، استقبال طفلهما الأول في أي وقت من الآن فصاعداً، قبل احتفالهما بمرور عام على زواجهما في 19 مايو/‏ أيار الجاري.

كان هاري وزوجته الممثلة السابقة قد أعلنا في أكتوبر/‏ تشرين الأول الماضي، أنهما ينتظران مولودهما الأول هذا الربيع.

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وقالت ميجان في يناير/‏ كانون الثاني، إنها حامل في الشهر السادس وإنها وزوجها لا يعرفان نوع المولود.

من جانب آخر، نُشرت ثلاث صور جديدة للأميرة البريطانية تشارلوت من جانب والدتها كيت، دوقة كامبريدج، أمس للاحتفال بعيد ميلادها الرابع.

يشار إلى أن كيت انسلخت عن التقاليد في السنوات القليلة الماضية، وأخذت تلتقط الصور الرسمية لأبنائها الثلاثة بنفسها بدلاً من الاستعانة بمصور محترف.

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