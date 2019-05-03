رمضان بشرة خير

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ابن الديرة

تعودنا في الأعياد الدينية والمناسبات الوطنية على مبادرة القيادة الحكيمة للبلاد بالإفراج عن أعداد من السجناء الذين تمتعوا بحسن السيرة والسلوك خلال قضائهم مدة محكوميتهم، ومن المحكومين بسبب قضايا مالية أو غرامات لم يستطيعوا أن يسددوها فطبقت عليهم عقوبة السجن، فيكون ذلك ميلاداً جديداً لهؤلاء ولأسرهم وفيه مصلحة للمتعاملين معهم في حياتهم الاجتماعية والمهنية.

وبالفعل، فإنها عادة لم تنقطع، ما إن يقترب هلال شهر رمضان المبارك، إلا ويسارع قادتنا في إصدار أوامر بالإفراج عن أعداد من السجناء ليستطيعوا أن ينالوا بركة الشهر الفضيل وسط أسرهم، آبائهم وأمهاتهم وزوجاتهم وأبنائهم وأفراد عائلاتهم المقربين والجيران والأصدقاء وزملاء العمل.

شريحة اجتماعية عريضة ترتسم الفرحة على وجوه أصحابها، ويعيشون سعادة حقيقية بخروج سجينهم في عفو إنساني رائع.

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نستطيع أن نلمس بالعقل والمنطق والإحساس المباشر، الأثر الإيجابي الكبير الذي يتركه أمر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بالإفراج عن 3005 سجناء بمناسبة ‫شهر رمضان، وتكفل سموه بتسديد جميع الغرامات المالية التي ترتبت عليهم تنفيذاً لتلك الأحكام، ومدى الفرحة التي ستعم بيوت هؤلاء السجناء والجميع على أبواب الشهر المبارك الذي حلت عليهم بركاته قبل أن يصلنا زمنياً.

مبادرة صاحب السمو رئيس الدولة جزاه الله خيراً وبارك في صحته، ستسعد الآلاف وترتقي بمشاعرهم الإنسانية والإيمانية في هذا الشهر الفضيل الذي أعاد جمع شملهم بعد فراق طال أو قصر، لكنه كان ثقيلاً على كل المتضررين منه، إلى أن اقترب وصول الشهر الكريم ليحمل معه البشرى.

وعلى الدرب نفسه، كانت أوامر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بالإفراج عن 377 نزيلاً من الجنسيات المختلفة، من المحكومين في قضايا مختلفة بإدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية في الشارقة، ممن انطبقت عليهم شروط العفو ويستحقون التمتع به وفق شروط حسن السيرة والسلوك المطبقة في المؤسسات الإصلاحية والعقابية.

وبهذه المبادرة فإن سموه يواصل تأكيده على اهتمامه بجميع الفئات الاجتماعية الأقل حظاً في كافة أمور حياتها، بما فيها فئات الأرامل والمطلقات والمهجورات واليتامى ومجهولي الأبوين وأسر السجناء وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

وأمر صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين بالإفراج عن عدد غير محدد من السجناء ممن تنطبق عليهم شروط العفو، وبالذات حسن السيرة والسلوك خلال قضاء مدة المحكومية.

كما بادر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة بالإفراج عن 306 سجناء.

رمضان شهر الخير والبركة وصل قبل موعده وطرق آلاف الأبواب مبشراً بالفرج، وناشراً السعادة بين الناس الذين يعيشون داخلها، حاملاً لهم مبادرات قيادتنا الحكيمة بالإفراج عن السجناء، فأسعدت الكثيرين.

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