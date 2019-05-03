التحقيق مع البشير في جرائم فساد مالي وإرهاب

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الخرطوم: عماد حسن



قدمت قوى الحرية والتغيير، رؤيتها الشاملة بشأن الفترة الانتقالية للمجلس العسكري الانتقالي للرد عليها خلال يومين أو ثلاثة، وذلك بالتزامن مع وصول عشرات آلاف المتظاهرين الجدد إلى ساحة الاعتصام في الخرطوم للمطالبة بتسليم السلطة للمدنيين.

واقترحت الرؤية في الإعلان الدستوري الذي نشر على نطاق واسع أن يدار السودان كدولة لامركزية متعددة الأقاليم، عبر ثلاثة مستويات «حكم اتحادي وإقليمي ومحلي». وشددت على وقف العمل بالدستور الانتقالي 2005.

وحدد الإعلان فترة انتقالية أربعة أعوام واقترح مؤسسات حكم، تتكون من مجلس سيادة يكون رأساً للدولة ورمزاً لسيادتها الوطنية، بجانب مجلس وزراء بسلطات تنفيذية عليا، وهيئة تشريعية وسلطة قضائية مستقلة. واقترحت قوى الحرية والتغيير ألاّ يتجاوز عدد الوزراء 17 وزيراً ومنحت مجلس الوزراء صلاحيات واسعة أهمها إعلان حالة الطوارئ ووضع السياسات العامة للدولة. وفيما يتصل بالبرلمان اقترح الإعلان الدستوري لعضويته ما بين 120 إلى 150 عضواً. وشدد على ألاّ تقل عضوية المرأة بداخله عن 40%، وأشارت إلى ضرورة أن يتم التوافق عليهم بواسطة قوى الحرية والتغيير على أن يراعى تمثيل القوى المشاركة في التغيير.

وتجاهل الإعلان أية إشارة لجهاز الأمن ومهامه عند تفصيل مهام القوات النظامية التي حصرتها في الجيش والشرطة.

وأكد قادة التحالف في تصريحات أن الإدارة المدنية التي يرغبون في تشكيلها يجب أن تشتمل على ممثلين للجماعات المسلحة التي أمضت سنوات في القتال ضد الخرطوم خلال حكم الرئيس المخلوع عمر البشير.

وأشاروا إلى أن تركيز التحالف في الوقت الحالي هو طبيعة السلطات ومستوياتها وليس الحديث عن نسب تمثيل بمجلس السيادة. وأضافوا في بيان أنها أوصلت رؤية الإعلان الدستوري، للمجلس العسكري الانتقالي التي تحدد بشكل متكامل طبيعة السلطات ومستوياتها في الفترة الانتقالية.

وأكدت قوى التغيير، أن ما تناقلته بعض وسائل الإعلام المحلية، والقنوات الإعلامية، بشأن الاتفاق حول رئيس، أو نائب رئيس مجلس السيادة عار تماماً من الصحة.

وأضافت: «سنعمل دائماً على تمليككم للحقائق والمستجدات أولاً بأول، ونركز الآن على طبيعة السلطات ومستوياتها، وليس الحديث عن نسب تمثيل بمجلس السيادة».

وأعلن التحالف في وقت سابق موافقته على وساطة شخصيات قومية لتقريب الشقة بين الطرفين. وجدد نائب رئيس المجلس العسكري محمد حمدان حميدتي، تأكيده أن المجلس غير متمسك بالسلطة. (وكالات)