سيارات وجوائز وتنزيلات تصل إلى 75% خلال «رمضان الشارقة»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”



تحت شعار: «هل رمضان وهلت المفاجآت» أعلنت غرفة تجارة وصناعة الشارقة عن إكمال كافة استعداداتها لإطلاق مهرجان «رمضان الشارقة» 2019 في موسمه ال30 الذي تنظمه الغرفة بالتعاون والتنسيق مع عدد من الدوائر والهيئات والمؤسسات الحكومية والخاصة العاملة بالإمارة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الغرفة أمس بمقرها الرئيسي بحضور إبراهيم راشد الجروان، مدير إدارة العلاقات الاقتصادية والتسويق في غرفة تجارة وصناعة الشارقة، منسق عام المهرجان، وجمال بوزنجال مدير إدارة الإعلام في غرفة تجارة وصناعة الشارقة، مساعد منسق عام المهرجان، وهنا السويدي رئيسة لجنة الفعاليات، وسلطان شطاف مدير التسويق في مركز إكسبو الشارقة، وفاطمة بن صندل مديرة التسويق والاتصال الحكومي في هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، وسلطان الهاشمي رئيس قسم الاتصال المؤسسي في بلدية مدينة الشارقة، وفواز كرامي مدير المبيعات للقطاع الحكومي في شركة «بي إم دبليو»، كما حضر المؤتمر الصحفي عدد من المسؤولين في القطاع الحكومي، ومديرو التسويق في مراكز التسوق في الإمارة وممثلو وسائل الإعلام.



خصومات هائلة



ويهدف المهرجان الذي أصبح علامة فارقة وحدثاً اجتماعياً واقتصادياً بارزاً في الإمارة، إلى تنشيط الحركة الاقتصادية عامة وقطاع تجارة التجزئة بشكل خاص، والمساهمة في زيادة عدد مرتادي مراكز التسوق والأسواق المركزية، والمحال التجارية التي أعلنت عن تخفيضات وخصومات مغرية للمتسوقين تصل نسبتها إلى ما بين 25 و75% طوال أيام المهرجان وفي كافة مدن الإمارة.

وأعلن إبراهيم راشد الجروان، عن استكمال كافة الاستعدادات والإجراءات اللازمة لإطلاق العروض في موعدها المقرر تحت إشراف اللجنة التنظيمية العليا لخدمة كافة قطاعات المجتمع وشرائحه، وتنشيط الحركة الاقتصادية والتسويقية والسياحية في الشارقة خلال هذه الفترة المتميزة من العام والتي تشهد إقبالاً لافتاً من الزوار والسياح للاستفادة من العروض والتخفيضات الكبيرة على مختلف المنتجات.

وأضاف الجروان أن عدد المحال التجارية المشاركة في المهرجان هذا العام يزيد على 2000 محل تجاري، كما ستشارك فيه لأول مرة مراكز تجارية جديدة حرصت على الاستفادة من الفرص الكبيرة التي يقدمها لهذه المراكز.

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رسوم الاشتراك



وسلط جمال بوزنجال مدير إدارة الإعلام في غرفة الشارقة، مساعد منسق عام المهرجان، الضوء على الجديد الذي تقدمه الغرفة في سبيل دعم وتنشيط الحركة التجارية في الإمارة، ومن أهمه قرارها بإعفاء المحال التجارية بمختلف فئاتها في المنطقة الوسطى والشرقية من رسوم الاشتراك في المهرجان، دعماً من الغرفة لقطاع تجارة التجزئة في المنطقة، الذي يعد أحد أنشط القطاعات الاقتصادية، ويسهم بصورة فعالة وقوية في الحركة الاقتصادية في الدولة، مؤكداً أن المنطقة الشرقية ستكون محطة جاذبة للمتسوقين والزوار من داخل المنطقة وخارجها، بفضل هذه الميزة التنافسية التي ستحظى بها المؤسسات والمنشآت والمراكز التجارية المشاركة في المهرجان بالمنطقة.

ويحفل المهرجان في موسمه ال 30 بباقة متنوعة من الفعاليات والأنشطة الثقافية والدينية والاقتصادية والرياضية والترفيهية الجاذبة، التي تعزز من مكانة الشارقة كوجهة سياحية مميزة على مستوى المنطقة في الشهر الفضيل.

ومن أبرزها «معرض ليالي رمضان 2019» الذي يُنظمه ويستضيفه مركز «إكسبو الشارقة» بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة على مدار 17 يوماً، ابتداء من 23 مايو الجاري ولغاية 8 يونيو المقبل.

ويشهد المهرجان إطلاق «بازار رمضان» للمنتوجات المتنوعة في متاجر الجرينة من 8 مايو ولغاية 2 يونيو، كما سيتم خلال أيام المهرجان افتتاح القرية التراثية بمركز إكسبو الشارقة من 23 مايو ولغاية 8 يونيو.



سيارات وجوائز



ورصدت اللجنة التنظيمية للمهرجان بالتنسيق مع أكبر المراكز التجارية ومحال البيع بالتجزئة المشاركة، جوائز قيمة للمتسوقين من أبرزها إجراء سحوبات على 15 سيارة فاخرة، والعديد من باقات السفر التي تضم تذاكر ورحلات سياحية داخل الدولة وخارجها، يستطيع المتسوق الذي يشتري بقيمة 100 درهم الدخول فيها ليكون من أصحاب الحظ السعيد، فضلاً عن تقديم أكثر من 50 من قسائم المشتريات لجمهور المتسوقين والعديد من الهدايا العينية القيمة التي يقدمها المهرجان لرواده خلال أيام الشهر الفضيل.