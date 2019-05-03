قرقاش: الإمارات ستتصدى لجميع أنشطة الاتجار بالبشر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: سومية سعد

أكد الدكتور أنور محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، أن الإمارات لن ترضى باستغلال البشر، وهم في موقف ضعف، وأنها ستتصدى لجميع أنشطة الاتجار بالبشر، باعتبار أن حماية واحترام الكرامة الإنسانية يحقق أهدافنا.

جاء ذلك، أمس، خلال حفل تخريج الدفعة الرابعة من دبلوم مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، والدفعة الأولى من برنامج تدريب المدربين، وتكوين الخبراء الوطنيين في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، تحت شعار «معاً ضد الاتجار بالبشر».

واستهل الدكتور أنور قرقاش كلمته التي ألقاها في حفل التخريج، بالترحيب بالضيوف، ومهنئاً الخريجين على جهودهم المثمرة، كما تقدم بالشكر إلى القائمين على تنفيذ برنامج دبلوم مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، مؤكداً أن هذا البرنامج هو الأول من نوعة المختص بمكافحة هذه الجريمة في المنطقة، وأحد أهم إنجازات اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، مشيراً إلى تنفيذه للعام الرابع على التوالي بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي، ومعهد دبي القضائي، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

وقال: «بلغ عدد الخريجين خلال الأعوام السابقة 81 منتسباً، ونحتفي هذا العام بتخريج 29 منتسباً ينضمون إلى خريجي الدبلوم، هذا إلى جانب احتفالنا مع مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة بتخريج 18 كادراً وطنياً تم منحهم شهادة خبير وطني، ضمن برنامج تدريب المدربين وتكوين الخبراء الوطنيين في مجال مكافحة الاتجار بالبشر».

وأضاف: «تأتي المبادرة في ظل إيمان دولة الإمارات بأهمية تأهيل وتدريب العاملين على مكافحة الجريمة في جميع القطاعات المعنية، سواء الجهات الحكومية والوزارات، أو جهات إنفاذ القانون، أو ممثلي مؤسسات المجتمع المدني، وذلك لتحقيق التزاماتنا المتعلقة بالاتفاقيات الدولية، وتنفيذاً لاستراتيجية اللجنة الوطنية المبنية على الركائز الخمس المتمثلة في الوقاية والمنع، والملاحقة القضائية، والعقاب، وحماية الضحايا، وتعزيز التعاون الدولي».

وأضاف: عملت دولة الإمارات منذ بدء حملتها لمكافحة هذه الجريمة رسمياً في عام 2006، على تنفيذ العديد من برامج التأهيل والتدريب، كما قامت بإطلاق العديد من حملات التوعية، التي تستهدف الجمهور بشكل عام والضحايا المحتملين بشكل خاص، إلى جانب تعزيز الدولة تعاونها مع منظمات المجتمع الدولي، وإبرام عدد من المذكرات الثنائية في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالبشر وحماية الضحايا.

التعاون مع الشركاء

وقال القاضي الدكتور جمال حسين السميطي، مدير عام معهد دبي القضائي في الكلمة التي ألقاها خلال الحفل: «نفخر بتخريج الدفعة الرابعة لدبلوم مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، الذي جاء ثمرة تعاون مع ثلاثة من شركائنا؛ القيادة العامة لشرطة دبي، واللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وبفضل التنسيق والتعاون البنَّاء، تمكنا من تأهيل المنتسبين وفق أعلى المستويات».

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التكريم



عقب الكلمات، قام الدكتور أنور محمد قرقاش، يرافقه اللواء العبيدلي، والقاضي جمال السميطي، وممثل المدير الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة، بتكريم الخريجين والخريجات ومنحهم شهادات التخرج.

حضر حفل التخريج، أحمد عبدالرحمن الجرمن، مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون حقوق الإنسان والقانون الدولي، واللواء الدكتور عبدالقدوس عبدالرزاق العبيدلي مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة، واللواء أحمد محمد بن ثاني مساعد القائد العام لشؤون المنافذ، واللواء محمد سعيد بخيت مساعد القائد العام لشؤون إسعاد المجتمع والتجهيزات، وبوريس زنامنسكي ممثل المدير الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة، وعفراء البسطي مدير عام مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، والقاضي الدكتور جمال حسين السميطي، مدير عام معهد دبي القضائي، وضرار بالهول مدير عام مؤسسة وطني الإمارات، وسارة شهيل مدير عام مراكز إيواء، وأعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، وعدد من مديري الإدارات العامة ومراكز الشرطة في قاعة حمدان بمقر القيادة العامة لشرطة دبي.

نموذج رئد

في كلمته التي ألقاها ممثل المدير الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة، أشار إلى الجهود الحثيثة التي تبذلها حكومة الإمارات لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، مؤكداً أن دولة الإمارات تعد نموذجاً رائداً يحتذى به بين دول الخليج العربي والمنطقة باتباعها أساليب متطورة لمكافحة هذه الجرائم اللاإنسانية، وأبرز جهودها يتمثل في إطلاق دبلوم مكافحة جرائم الاتجار بالبشر الذي نحتفل فيه اليوم بتخريج دفعة جديدة للسنة الرابعة.