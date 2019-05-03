شكرا لقرائتكم خبر عن حمدان بن راشد يطلق رسائله الموسمية من «القفال» والان نبدء باهم واخر التفاصيل





متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: حسن الخميس

تنطلق اليوم ملحمة سباق القفال للمحامل الشراعية 60 قدماً، الذي يقام برعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وزير المالية، بمشاركة أكثر من 130 محملاً تمثل أهم النواخذة على مستوى الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي، ورفع سمو راعي السباق من قيمة الجوائز لتصل إلى 12 مليون درهم.

وينطلق السباق صباح اليوم من جزيرة صير بونعير باتجاه دبي وتحديداً الميناء السياحي الذي يشهد وصول المحامل المشاركة، وتتويج المحامل الفائزة بالمراكز الأولى بنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، منظم الحدث.

وكعادة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، راعي الحدث وصاحب فكرة تنظيم ملحمة القفال التراثية البحرية كل عام، حرص سموه على لقاء الإعلام الإماراتي بمجلس يخت الفهيدي، وهو اللقاء الذي ينتظره الشارع الرياضي بشغف ولهفة، لما يتضمنه من آراء صريحة ورؤية ثاقبة تخص الرياضة والرياضيين.

وفي مستهل اللقاء أكد سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم أن فكرة تنظيم سباق القفّال فكرة عبقرية وفريدة من نوعها؛ كونها جسدت فكرة ارتباط الجيل الحالي بجيل الآباء والأجداد الذين عاشوا حياة البحر، وكان البحر بالنسبة لهم ولأسرهم بمثابة الحياة؛ كونه يمثل لقمة العيش سواء من خلال صيد اللؤلؤ أو صيد الأسماك، وهما مصدر العيش الوحيد لأجدادنا.

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وقال سموه: «آباؤنا اعتادوا على مثل هذه السباقات ولكن بشكل مبسط وبمحامل أقل حجماً، وكانوا يتنافسون قرب الساحل؛ لذا رأيت ضرورة استثمار هذه الرغبة بشكل أكبر، فجلست مع الأخوين اللواء سيف الشعفار رئيس اتحاد الإمارات للرياضات البحرية حينها، ومع سعيد حارب مدير عام نادي دبي البحري في نفس الفترة، وكان ذلك قبل 29 عاماً».

وأضاف سموه: «تمت دراسة الفكرة وتم اعتمادها وكما ترون نتائجها الآن، فقد حققت نجاحاً كبيراً واستثنائياً، بدليل وصول الحدث لعامه 29 هذا العام، ووصول عدد المحامل المشاركة إلى قرابة 130 هذا العام، وهو رقم قياسي ودليل نجاح ودليل تمسك الجيل الحالي من أبناء الوطن بتراث أجدادهم».

وذكر سموه أن الهدف من سباق القفال الذي يجسد رحلة العودة لأجدادنا بعد موسم حافل بالصيد، وهم منطلقون من جزيرة صير بونعير باتجاه دبي، وكلهم شوق لأسرهم تحقق 100%، بدليل زيادة عدد الشباب من الجيل الجديد المشاركين في التظاهرة التي تعتبر أيضاً في نفس الوقت خير ختام للموسم البحري.

وحرص سموه على الإشادة بجهد كافة الجهات المتعاونة في إنجاح الحدث وفي مقدمتها اتحاد الإمارات للرياضات البحرية، ونادي دبي الدولي للرياضات البحرية، الذين يبذلان جهوداً كبيرة لإبراز الحدث بالصورة التي تليق به.

وتمنى سموه زيادة عدد المتابعين من أبناء الوطن لفعاليات منافسات سباق القفال السنوي بعد ملاحظة أن عدداً كبيراً من محبي هذا النوع من السباقات يكتفون بمشاهدة أحداثه عبر شاشات التلفزيون، وهذه من السلبيات التي أتمنى أن تزول، مؤكداً أن متابعة أحداث السباق من على شواطئ البحر أكثر متعة، كما أنه يسهم في تشجيع أكثر للمشاركين فيه. وقال إن رفع قيمة الجوائز إلى 12 مليون درهم جاء بعد الزيادة الكبيرة في عدد المشاركين.

واعتبر سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، استاد آل مكتوم الذي تم تشييده وافتتح مؤخراً، مفخرة تضاف إلى سجل نادي النصر والرياضة الإماراتية، وقال إن الفضل في ذلك يعود لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، الذي اعتمد كافة التصاميم الخاصة بالاستاد، كما اعتمد الميزانية الخاصة لإنجازه، وتم تكليف بلدية دبي بتولي كافة أمور إنشائه في الوقت المحدد له، وبالفعل تم تشييده بصورة تليق باسم ومكانة نادي النصر بصفة خاصة، والإمارات بصفة عامة.

وأضاف: «بهذه المناسبة أتوجه بالشكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، الذي دعم الفكرة وكان وراء إنجازها في الوقت المحدد وبالصورة المطلوبة. وأعتقد أن ليلة الافتتاح التي شارك فيها فريق أرسنال الإنجليزي كانت ليلة مميزة».