إنجاز غير مسبوق ل«ثندر سنو»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اعتبر سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم فوز الخيل «ثندر سنو» من جودلفين بكأس دبي العالمي في نسخته الأخيرة إنجازاً غير مسبوق للخيول على مستوى العالم، مشيراً إلى أن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بما يملك من خبرة كبيرة في عالم الخيول الطلب من مدرب «ثندر سنو» بعد مشوار الحصان السابق وفوزه بصدارة النسخة السابقة ضرورة منحه الراحة الكافية التي تمكنه من المشاركة في سباقات مقبلة يواصل من خلالها مواصله فوزه وتألقه.

وقال سموه: فترة الراحة التي منحت ل«ثندر سنو» كانت كبيرة ولم تظهره بالمستوى المطلوب في مشاركاته الأخيرة التي سبقت كأس دبي العالمي، وخلالها أكد المدرب أن الحصان وصل إلى 70% من تأهيله ولم يكن جاهزاً بنسبة 100% لخوص سباق دبي العالمي، إلا أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله رأى فيه ما لم يره المدرب وحرص على مشاركته لأنه الخيل المناسب في إسطبلات جودلفين الذي يجيد الركض على مضمار السباق ولنفس المسافة، وفي كأس دبي العالمي ركض الحصان على يد واحدة وركز على الجانب الأيمن خلال سير السباق، وخلال سير السباق نجح في اختراق مجموعة المقدمة، وواصل تقدمه، حتى حالفه التوفيق بالفوز بالسباق ب4 إنشات.

وأضاف: «ثندر سنو» نجح في تحقيق طموح جودلفين واسعد كل الإماراتيين والعرب بتحقيقه الفوز بسباق كان من أهم وأقوى السباقات على مستوى العالم وبفارق ضئيل عن منافسيه، وبفوزه سجل في تاريخ السباقات العالمية إنجازاً غير مسبوق يضاف إلى سجل خيول جودلفين وخيول الإمارات.