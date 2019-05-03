مركز الإمارات للدراسات يحتفل بتخريج «برنامج التسامح والتعايش»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نظم مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، بحضور الدكتور جمال سند السويدي المدير العام للمركز، والدكتور محمد مطر الكعبي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، احتفالاً لتخريج المشاركين في «برنامج التسامح والتعايش»، الذي نظمه المركز خلال الفترة بين ال 6 من يناير وال 2 من مايو 2019، بمناسبة إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، عام 2019 «عاماً للتسامح»، بهدف ترسيخ دولة الإمارات العربية المتحدة عاصمة عالمية للتسامح.

وقد شارك في هذه الدورة نخبة من أئمة المساجد والخطباء والوعاظ في دولة الإمارات العربية المتحدة، الذين تمكنوا من اجتياز مقررات البرنامج النظرية والتطبيقية بنجاح.

وبهذه المناسبة، هنأ الأستاذ الدكتور جمال سند السويدي المدير العام لمركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، في كلمة له خلال الحفل، الخريجين في هذا البرنامج، وعبر سعادته عن ثقته بأن ما اكتسبوه من خبرات ومهارات في مجال التسامح والتعايش، إضافة إلى ما يملكونه من معرفة سابقة، سيمكّنهم من الإسهام بفاعلية في تحقيق أهداف عام التسامح الذي أعلنه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، لتعزيز مكانة الإمارات باعتبارها أيقونة التسامح في المنطقة والعالم، وفي تحقيق أهداف هذا البرنامج على أرض الواقع. وقال: «نحن ننظر إليكم كنخبة منتقاة، يقع على عاتقها توعية المجتمع بقيم التسامح وترسيخ ثقافة التعايش، والعمل على تأصيلها شرعياً وفكرياً، ليس فقط من خلال مسؤوليتكم في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، ولكن أيضاً باعتباركم أبناء مخلصين للوطن، ومدركين لدور الجهل بحقيقة الإسلام وتعاليمه في نشر التطرف والغلو».