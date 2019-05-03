الكويت تفتتح رابع أطول جسر بحري في العالم

اسماء السيد - افتتحت الكويت جسرًا بين العاصمة وشمال البلاد، هو رابع أطول جسر بحري في العالم، يصل مدينة الكويت بمشروع مدينة الحرير، بكلفة بلغت 3.6 مليارات دولار.

"الخليج 365" من الكويت: دشنت الكويت الأربعاء رابع أطول جسر بحري في العالم، صُمّم ونُفّذ وفق أحدث المعايير العالمية، ليربط الكويت العاصمة بمناطق ومدن جديدة، مساهمًا في تطبيق الخطة التنموية الكويتية. كما يربط العاصمة بشمال البلاد النائي، حيث مشروع "مدينة الحرير" الذي تخطّط الحكومة الكويتية لضخ مليارات الدولارات، من أجل إحياء "طريق الحرير التجاري التاريخي".

فقد افتتحت الكويت جسر الشيخ جابر الأحمد وسط حضور محلي وعربي ودلي لافت يتقدمه رئيس وزراء كوريا الجنوبية لي ناك - يون ورئيس مجلس الشيوخ الفرنسي جيرار لارشيه، برعاية أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح وحضوره.

تصميم فرنسي وتنفيذ كوري

يُعد هذا الجسر رابع أطول الجسور البحرية في العالم، حيث يبلغ طوله نحو 50 كيلومترًا، منها 36 كيلومترًا فوق البحر، ليربط الكويت بمدينة الصبية قرب الحدود مع العراق ومدينة الحرير الجديدة، مقلصًا زمن القيادة بين مدينة الكويت ومنطقة الصبية من 90 دقيقة إلى أقل من 30 دقيقة. وبُدئ العمل بالمشروع في 3 نوفمبر 2013.

صممت الجسر مجموعة سيسترا الفرنسية، ونفذته مجموعة هيونداي الكورية الجنوبية هيونداي، بالتعاون مع شركة المجموعة المشتركة للمقاولات الكويتية. وقالت

سيسترا في بيان إن الجسر كلّف 3.6 مليارات دولار، واستغرق تنفيذه خمسة أعوام تقريبًا.

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يمثل إنجاز هذا الجسر تحديًا تقنيًا كبيرًا، إذ بُني فوق أكثر من 1100 دعامة، يبلغ كل منها نحو ثلاثة أمتار. ثبت بعضها على عمق 72 مترًا في قاع البحر. ويتراوح ارتفاع الجسر عن سطح البحر بين 9 أمتار و23 مترًا.

يتألف كل جسر من 3 حارات في كل اتجاه مع حارة للطوارئ في كل جانب، ويشمل المشروع إنشاء جزيرتين اصطناعيتين مساحة كل منهما 30 هكتارًا مربعًا.

كويت 2035

خلال التدشين، قالت وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون الإسكان في الكويت جنان بوشهري: "ندشن اليوم جسر الشيخ جابر الأحمد مستذكرين مسيرة حافلة بالتقدم والازدهار في مختلف المجالات، وقائدًا عظيمًا في تحرير الكويت وإعادة إعمارها، ونبدأ عهدًا جديدًا في بناء (كويت 2035) تحت رؤية سموكم وتوجيهاتكم السامية".

أضافت بوشهري: "المشروع ذو جدوى اقتصادية كبيرة، وشراكتنا مع كوريا الجنوبية تعكس تطورًا ملحوظًا في العلاقات بين البلدين على المستويين الاقتصادي والسياسي".

وقال لي ناك - يون، رئيس وزراء جمهورية كوريا الجنوبية: "جسر الشيخ جابر الأحمد هو احد أطول الجسور في العالم، تم تنفيذه بأحدث التقنيات الهندسية، ويجسد رؤية 2035 لتحويل الكويت إلى مركز اقتصادي عالمي".

كما أعرب عن اعتزازه بمشاركة الشركات الكورية في أكبر مشروع وطني في تاريخ الكويت.