الإفراج عن سجناء في الإمارات قبيل رمضان

اسماء السيد - ابوظبي: أمر رئيس دولة الامارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان بالإفراج عن 3005 سجناء ممن صدرت بحقهم أحكام في قضايا مختلفة لمناسبة قرب حلول شهر رمضان. وقالت بيان رسمي إن الشيخ خليفة "تكفّل بتسديد الغرامات المالية التي ترتبت عليهم تنفيذاً لتلك الأحكام". وذكر البيان ان أمر الإفراج عن السجناء يأتي "في إطار حرص صاحب السمو رئيس الدولة على إعطائهم فرصة لبدء حياة جديدة والتخفيف من معاناة أسرهم".

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