شكرا لقرائتكم خبر عن أكثر من 9 آلاف نازح سورى عادوا لبلادهم منذ فتح ممر (جليجم) بريف حمص الشرقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا أن إجمالي النازحين الذين عادوا من مخيم (الركبان) بمنطقة (التنف) على الحدود مع الأردن منفذ فتح ممر (جليجم) بريف حمص الشرقي، إلى الأراضي الخاضعة لسيطرة السلطات السورية وصل إلى 9 آلاف و185 شخصا. وقال رئيس المركز التابع لوزارة الدفاع الروسية اللواء فيكتور كوبتشيشين - في تصريح أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - إن أكثر من ألف شخص غادروا مؤخرا مخيم الركبان للنازحين إلى مناطق تسيطر عليها السلطات السورية، وأن النازحين تلقوا الخدمات الطبية اللازمة، وتم تزويدهم بالمستلزمات الأولية والمواد الغذائية .

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