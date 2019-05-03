- 1/2
- 2/2
وبحسب بيان صحفي صادر عن المدير الإقليمي لليونيسف خيرت كابالاري، أفادت التقارير بإعدام فتيين في السابعة عشرة من العمر في سجن ادعي احتجازهما به في شيراز، جنوب إيران. وأفيد بأن الأسرتين والمحامين لم يبلغوا مسبقا بموعد تنفيذ حكم الإعدام.
© REUTERS / Khaled Abdullah
وأكد المسؤول الأممي أن ذلك يعد انتهاكا واضحا لحقوق الأطفال. واقتبس من اتفاقية حقوق الطفل التأكيد على ضرورة عدم تعريض أي طفل للتعذيب أو معاملته وعقابه بشكل قاس ومهين وغير إنساني، وضرورة عدم فرض عقوبة الإعدام أو السجن مدى الحياة بسبب جرائم ارتكبت من قبل أشخاص تحت سن الثامنة عشرة.
وقال إن الأطفال المتهمين أو المدانين بمخالفة القانون، يجب أن يعاملوا بكرامة واحترام وبشكل يأخذ احتياجاتهم بعين الاعتبار.
وفيما يحتفل العالم بالذكرى الثلاثين لاتفاقية حقوق الطفل، جددت اليونيسف التأكيد على أهمية التزام أطراف المعاهدة بمبادئها الجوهرية فيما يتعلق بالاحتجاز والعقاب وعقوبة الإعدام.
كانت هذه تفاصيل خبر اليونيسف تبدي القلق بشأن ما أفيد عن إعدام 5 أطفال في إيران والسعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.