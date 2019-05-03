ليبيا... بعد تحرير مدينة درنة السلطات الليبية تنفذ خطة رقم 1 لتأمين المدينة

بنغازي — سبوتنيك. وأكد آمر الخطة والترتيبات الأمنية رقم 1 العميد محمد فرج لوكالة "سبوتنيك" أنه: "سيتم توزيع نقاط التفتيش على جميع مداخل ومخارج المدينة خوفا من حدوث أي خروقات أمنية تعكر على المواطنين وزور المدينة الاحتفالات بشهر رمضان وتقوم الشرطة بتفتيش معظم الداخلين والخارجين من المدينة من خلال البوابات الأمنية"، مؤكدا بأن "سنطبق أيضا الإجراءات الأمنية المعتادة لهدف تعزيز جميع إجراءات الأمن بشكل كبير بدءا من اليوم، وحتى الانتهاء من تنفيذ الترتيبات الأمنية لمدينة درنة".

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وفي سياق متصل، عقد العميد محمد فرج مدير أمن شحات وأمر الترتيبات الأمنية لمدينة درنة عدة اجتماعات مع رئيس الدعم المركزي شحات ومدير أمن درنة وأمر الغرفة العليا لمدينة درنة.

وأضاف أن "سوف يتم نشر أكثر من ثلاثمائة عضو شرطة، بالإضافة إلى ما يزيد على 75 مركبة مسلحة بالإضافة إلى أعضاء الأمن الموجودين في المدينة".

وتأتي هذه الإجراءات غير المسبوقة بناء على التعليمات الصادرة من معالي وزير الداخلية للحكومة الليبية المؤقتة المستشار إبراهيم بوشناف.