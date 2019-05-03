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بنغازي — سبوتنيك. وأكد آمر الخطة والترتيبات الأمنية رقم 1 العميد محمد فرج لوكالة "سبوتنيك" أنه: "سيتم توزيع نقاط التفتيش على جميع مداخل ومخارج المدينة خوفا من حدوث أي خروقات أمنية تعكر على المواطنين وزور المدينة الاحتفالات بشهر رمضان وتقوم الشرطة بتفتيش معظم الداخلين والخارجين من المدينة من خلال البوابات الأمنية"، مؤكدا بأن "سنطبق أيضا الإجراءات الأمنية المعتادة لهدف تعزيز جميع إجراءات الأمن بشكل كبير بدءا من اليوم، وحتى الانتهاء من تنفيذ الترتيبات الأمنية لمدينة درنة".
© REUTERS / Esam Al-Fetori
وأضاف أن "سوف يتم نشر أكثر من ثلاثمائة عضو شرطة، بالإضافة إلى ما يزيد على 75 مركبة مسلحة بالإضافة إلى أعضاء الأمن الموجودين في المدينة".
وتأتي هذه الإجراءات غير المسبوقة بناء على التعليمات الصادرة من معالي وزير الداخلية للحكومة الليبية المؤقتة المستشار إبراهيم بوشناف.
كانت هذه تفاصيل خبر ليبيا... بعد تحرير مدينة درنة السلطات الليبية تنفذ خطة رقم 1 لتأمين المدينة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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