السعودية.. استئناف رحلات مطار نجران مطلع رمضان بعد توقف 4 سنوات

الرياض/ الخليج 365

أعلنت السعودية، الخميس، استئناف العمل بمطار منطقة نجران (جنوب) المتاخمة للحدود مع اليمن، مطلع شهر رمضان المقبل، بعد توقف نحو 4 سنوات، على خلفية حرب اليمن.

وأفادت هيئة الطيران المدني في المملكة، في بيان، بـ"اكتمال الاستعدادات لإعادة تشغيل المطار، واستئناف رحلاته ابتداءً من 1 رمضان 1440 هجرية"، الذي يتوقع أن يصادف الإثنين المقبل.

وأشار البيان إلى أن الخطوط الجوية ستقوم بتسيير رحلتين إلى الرياض وجدة يوميًا.

ويأتي القرار "بعد عمل الدراسات اللازمة لضمان تطبيق معايير الأمن والسلامة المطلوبة لإعادة التشغيل"، وفق البيان.

وتوقف العمل بمطار نجران، عام 2015، على خلفية الحرب الدائرة في اليمن، وفق ما أعلنه إعلام سعودي في وقت سابق.

والأربعاء، أعلنت السعودية، دعم منطقة نجران بأفواج أمنية جديدة، وفق وكالة الأنباء الرسمية، وتعد تلك المنطقة أحد أهداف الصواريخ التي تتهم الرياض الحوثيين بإطلاقها.

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ومنذ مارس/ آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي، تقوده الجارة السعودية، القوات الحكومية في مواجهة الحوثيين، في حرب خلفت أزمة إنسانية حادّة هي الأسوأ في العالم، وفقا لوصف سابق للأمم المتحدة.

ودأب الحوثيون في السنوات الأخيرة على قصف الأراضي السعودية بصواريخ باليستية متوسطة وطويلة المدى، التي غالبا ما تنتهي بإحباطها من قبل منظومة الدفاع الجوي السعودي.

غير أنها خلفت مقتل عشرات المدنيين والمقيمين بالمملكة، وفق تقارير سعودية رسمية.

ووفق الأمم المتحدة، خلفت الحرب في اليمن أزمة إنسانية حادّة هي الأسوأ في العالم. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.