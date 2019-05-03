نصر الله: واشنطن تريد تنازلات لبنانية في موضوع الحدود

بيروت / وسيم سيف الدين / الخليج 365

قال الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصر الله، إن واشنطن تسعى للحصول على "تنازلات لبنانية بموضوع الحدود البرية والبحرية ومزارع شبعا، والمقاومة وصواريخها"، لمصلحة إسرائيل.

جاء ذلك في كلمة متلفزة خلال احتفال تكريمي، الخميس، بمناسبة الذكرى السنوية الثالثة لمصطفى بدر الدين (قتل بسوريا)، في "ثانوية الإمام المهدي" بالضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت.

ويوجد توتر بين لبنان وإسرائيل، على خلفية ادعاء الأخيرة سيادتها على بلوك الغاز رقم 9 في البحر المتوسط، فيما تؤكد بيروت ملكيتها له، كما تحتل تل أبيب 12 مزرعة في الجنوب اللبناني معظمها في منطقة "مزارع شبعا".

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وبخصوص مزارع شبعا، قال نصر الله: "حين تقول الدولة إن هذه الأرض لبنانية ومحتلة، فالمقاومة ملتزمة بتحريرها.. بالنسبة إلينا القرى السبع (حدودية مع إسرائيل) لبنانية أو فلسطينية هي أرض محتلة".

والنطاق الجغرافي لـ "مزارع شبعا" غير محدود بدقة، وهي تمتد طوليا بحدود 24 كم، ويراوح عرضها بين 13 و14 كم، وتقع على منحدرات وتلال وسهول وهضاب، وتتدرج من ارتفاع 1200 متر عن سطح البحر وصولا إلى موازاة مستوى سطح البحر.

وطالب "نصر الله" اللبنانيين بـ"ألا يسمحوا لأحد بالتهويل عليهم، لأن لبنان قوي بجيشه وشعبه ومقاومته، وهذه القوة حقيقية وجادة".

وأضاف: "الخبراء في كيان العدو الإسرائيلي، يتحدثون عن نقاط الضعف الكثيرة في جيشهم. وكذلك في لبنان هناك الكثير من نقاط القوة، ولا يمكن للعدو أن يمس بقدرة وجهوزية المقاومة".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.