"تعليم" جيبوتي يختار "وقف المعارف" التركي أفضل مدارس البلاد

طوفان أكتاش / الخليج 365

اختارت وزارة التربية والتعليم في جيبوتي، الخميس، مدرسة وقف المعارف التركي، أفضل مدارس البلاد للعام الدراسي 2018/ 2019.

ووفق مراسل الخليج 365، تسلم كلّ من مدير وقف المعارف في جيبوتي، أنس غونيلي، وسفير تركيا بالبلد نفسه، سالم شاهين قايا، شهادة التقدير من مصطفى محمود، وزير التربية والتعليم بالبلاد.

وأوضح محمود في كلمة خلال الحفل، أن مدرسة وقف المعارف بدأت بتوفير التعليم في جيبوتي وفقا للمعايير الدولية، من خلال نموذجها التعليمي والبنية التحتية المتطورة.

من جانبه، قال مدير وقف المعارف في جيبوتي، غونيلي، إن المدرسة تقدم التعليم للطلاب بأربع لغات وهي الفرنسية والتركية والعربية والانجليزية، بالإضافة إلى الأنشطة الرياضية الفنية.

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وأضاف "نقدم مستوى تعليميا ذي جودة عالية منذ المرحلة الابتدائية"، مشيرا إلى أن أولياء أمور الطلاب يعتبرون جزءا مهما من عملية التدريب والتعليم التي تقدمها المدرسة.

من جهته، أشاد السفير التركي شاهين قايا، بجهود الكادر التعليمي في المدرسة، مضيفا أنه سيتم تشييد مدارس جديدة في جيبوتي بالتعاون مع حكومة الأخيرة.

ومنتصف يوليو/ تموز 2016، شهدت تركيا وعلى رأسها العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، محاولة انقلاب فاشلة، نفذتها عناصر محدودة من الجيش، تتبع لمنظمة "غولن"، حاولت خلالها السيطرة على مفاصل الدولة، ومؤسساتها الأمنية والإعلامية.

وعقب المحاولة، أعلنت تركيا إنشاء "المعارف"، وأسندت إليها مهمة إدارة المدارس والمؤسسات التعليمية التي كانت مرتبطة بالمنظمة الإرهابية في الخارج.



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