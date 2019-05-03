الزوجة الرابعة.. #ملك_تايلاند يتزوج مضيفة طيران

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صحيفة الخليج الالكترونية
أعلن ملك تايلاند مها فاجيرالونجكورن زواجه رسميًا من زوجته الرابعة، ومنحها لقب ” ملكة “ في خطوة مفاجئة قبل أيام من التتويج.
ومن المقرر أن يتوج الملك في احتفال مدته ثلاثة أيام يبدأ السبت، ولم يتضح على الفور الدور الذي ستلعبه الملكة سوثيدا في الحفل.
ويذكر أن فاجيرالونجكورن، قضى معظم وقته في ألمانيا، وتزوج ثلاث مرات، أول مرة من الأميرة ”سومسوالي“ وله منها بنت واحدة هي الأميرة باجراكيتيابها.
وعاش مع الممثلة بولبراسيرث يوفاديدا وأنجب منها عدة أبناء من البنات وولد واحد هو الأمير راسميجوتي ديبانجكورن المولود في 29 أبريل 2005.
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