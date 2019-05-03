التعاون يتوج بطلاً لـ #كأس_الملك

صحيفة الخليج الالكترونية توج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله، فريق التعاون الأول لكرة القدم بلقب كأس الملك والميداليات الذهبية. وحقق فريق التعاون لقب كأس خادم الحرمين الشريفين للمرة الأولى في تاريخه وذلك بعد تغلبه على الاتحاد بهدفين مقابل هدف في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض.

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