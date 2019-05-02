شكرا لقرائتكم خبر عن المرور: تجاوز «إشارة قف» مخالفة.. وهذه قيمة الغرامة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

شددت الإدارة العامة للمرور أن عدم الوقوف تماماً عند إشارة “قف” في الشوارع؛ يعدُّ مخالفة مرورية عقوبتها لا تقل عن 500 ريال ولا تزيد على 900 وفقاً لجدول المخالفات رقم 4.

وأكدت إدارة المرور، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أهمية وقوف المركبة تماماً عند إشارة “قف” قبل قطع الطريق.