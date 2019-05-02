شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات «الأرصاد»: سحب رعدية ممطرة ونشاط للرياح بعدة مناطق غداً والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها اليومي عن حالة الطقس، تكون السحب الرعدية الممطرة تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الجوف، حائل، القصيم، الرياض، الشرقية، الشمالية، أجزاء من المدينة وأجزاء من تبوك، طريف، عرعر، سكاكا، غداً الجمعة بمشيئة الله.

وأشارت هيئة الأرصاد، في تقريرها، إلى أن “السماء ستكون غائمة جزئياً تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة”.