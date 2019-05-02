شكرا لقرائتكم خبر عن حرس الحدود يكشف تفاصيل إنقاذ سفينة نفط إيرانية بالقرب من ميناء جدة والان نبدء بالتفاصيل

جدة -

متابعة الخليج 365 - واس:

كشفت المديرية العامة لحرس الحدود، اليوم الخميس، تفاصيل إنقاذ سفينة نفط إيرانية تعرضت لعطل في المحركات قبالة ميناء جدة الإسلامي.

وصرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لحرس الحدود، بأن مركز تنسيق البحث والإنقاذ بجدة (JMRCC)، تلقى بلاغاً من برج ميناء جدة الإسلامي ومركز البحث والإنقاذ السعودي بالهيئة العامة للطيران المدني، والمتضمن استقبالهم نداء استغاثة من قبل سفينة هابينس 1 (HAPPINESS I)، حيث طلب قبطان السفينة المساعدة في قطر السفينة لوجود عطل في المحركات وأنها في وضع فقد السيطرة.

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وأضاف أنه بتحليل المعلومات للسفينة هابينس 1 (HAPPINESS I)، اتضح أنها تحمل علم “إيران” ويتكون طاقمها من 26 بحاراً، 24 من الجنسية الإيرانية، و2 من الجنسية البنجلاديشية، وأنها ناقلة تحمل مواد نفطية، وتقع جنوب غرب ميناء جدة الإسلامي بمسافة (70) ميلاً بحريّاً باتجاه (198) درجة.

وأشار إلى أنه على الفور تم تفعيل الخطة الوطنية لمواجهة الكوارث البحرية بمياه المملكة العربية السعودية بالتنسيق مع الجهات المشاركة في الخطة، حيث باشر عدد من سفن حرس الحدود، والهيئة العامة للموانئ، وشركة أرامكو السعودية، وشركة بحري، الاستجابة لعملية إنقاذ السفينة وطاقمها، وكذلك تم تفعيل الخطة الوطنية لمكافحة التلوث، وتكليف طيران الأمن بمسح المنطقة جويّاً لضمان عدم وجود أي أضرار بيئية أو مظاهر تلوث.

وأضاف المتحدث الرسمي أن المملكة تلقت طلباً رسمياً عبر الوفد السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، من القائم بالأعمال في الوفد الإيراني للمساعدة، الذي كان قد انطلق فور تلقي بلاغ الاستغاثة، حيث تم اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لسلامة طاقم السفينة، وعدم حدوث أي أضرار بيئية، وتقديم الدعم والمساعدة اللازمة.

وأكد المتحدث الرسمي للمديرية العامة لحرس الحدود أن هذا الإجراء يأتي بتوجيه من القيادة الرشيدة – حفظها الله – وانطلاقاً من الدور الإنساني للمملكة العربية السعودية، كعادتها في مثل هذه الحالات.