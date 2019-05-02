14 معلومة.. الكويت تدشن رابع أطول جسر في العالم (فيديو)

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي دشّنت الكويت جسر الشيخ جابر البحري الذي يُعد رابع أطول الجسور في العالم. أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح دشّن الجسر بحضور رئيس وزراء كوريا الجنوبية لي ناك يون، ورئيس مجلس الشيوخ الفرنسي جيرار لارشيه. يهدف الجسر إلى ربط العاصمة الكويت بشمالها النائي حيث يقع مشروع مدينة الحرير. Advertisements الحكومة تخطّط لضخ مليارات الدولارات في هذا المشروع لإحياء روح طريق الحرير التجاري التاريخي. التفاصيل من هنا:

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