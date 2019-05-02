التحالف العربي يعلن تدمير مرافق لطائرات دون طيار في صنعاء

اسماء السيد - الرياض: شن التحالف العربي بقيادة السعوديّة في اليمن غارات على قاعدة عسكرية يمنية في العاصمة صنعاء، قال إنها جاءت لتدمير مرافق طائرات دون طيار.

وقال المتحدث باسم التحالف العقيد الركن تركي المالكي في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية إن التحالف قام مساء الأربعاء بتدمير "أهداف عسكرية مشروعة بقاعدة الديلمي الجوية، شملت مرافق صيانة الطائرات بدون طيار، ومنظومة اتصالات، وكذلك أماكن تواجد الخبراء الأجانب والمشغلين لهذه المنظومات".

وكان التحالف أعلن الشهر الماضي أنه استهدف كهفا لتخزين الطائرات بدون طيار التابعة للمتمردين الحوثيين، في أحد معسكرات الحرس الجمهوري بدار الرئاسة في العاصمة اليمنية صنعاء.