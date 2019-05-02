دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع تقرير IDC يؤكد على إرتفاع مبيعات هواوي بنسبة 50% وانخفاض مبيعات ابل بنسبة 30% ظهر على التقنية بلا حدود.

كُشِف مؤخراً عن التقارير المالية للكثير من عمالقة تصنيع الهاتف في العالم، واليوم يأتي تقرير جديد من IDC ليكشف عن تباطؤ مبيعات ابل خلال الربع الأول من 2019، وإرتفاع مبيعات العملاق الصيني هواوي بنسبة 50% خلال نفس الربع.

وصل إجمالي عدد الهواتف الذكية التي تم شحنها ما بين شهري يناير من بداية العام وحتى شهر مارس إلى 310.8 مليون وحدة، أي أن مبيعات الهواتف الذكية تواجه إنخفاض سنوي بنسبة 6.6% وهي نسبة أكبر من العام السابق حيث انخفضت مبيعات الهواتف الذكية في 2018 بنسبة 4.1%، بينما انخفضت في 2017 بنسبة 3.5%، أي أن الهواتف الذكية تواجه تباطؤ في المبيعات بنسبة أكبر سنوياً.

وقد انخفضت شحنات الهاتف في الولايات المتحدة بشكل خاص بنسبة 15% حيث تعد أكبر الأسواق العالمية المؤثرة في مبيعات الهواتف الذكية، من جانب أخر انخفضت مبيعات سامسونج بنسبة 8.1% إلا أنها مازالت تحتل المركز الأول هذا العام أيضاً في نسبة الهواتف الذكية التي تم شحنها، حيث نجحت سامسونج في تحقيق مبيعات ل71.9 مليون وحدة من الهواتف الذكية.

وتأتي العملاق الصيني هواوي في المركز الثاني بين الشركات المصنعة للهاتف التي حققت أعلى نسبة مبيعات، بفارق بسيط عن العملاق الكوري، إلا أنها نجحت في رفع نسبة مبيعات هواتفها الذكية بنسبة 50.3%، مع مبيعات وصلت إلى 59.1 مليون وحدة، أي أن عدد الوحدات المباعة إرتفع عن العام الماضي، حيث حققت هواوي مبيعات 39.2 مليون وحدة خلال 2018.

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أيضاً في الوقت الذي إحتلت فيه ابل المركز الثالث في مبيعات هواتفها الذكية، إلا أنها تواجه إنخفاض في نسبة المبيعات بنسبة 30%، كما انخفضت مبيعات ابل من 52.2 مليون وحدة خلال نفس الربع من العام الماضي إلى 36.4 مليون وحدة في الربع الأول من هذا العام.

يذكر أن هواوي تتبادل المراكز مع ابل خلال السنوات الماضية وحتى الآن، إلا أن شركة هواوي تتوقع أن تستمر في المنافسة بأعلى مبيعات لتحتل المركز الثاني أيضاً في الربع الثاني من 2019.

المصدر

هذا الموضوع تقرير IDC يؤكد على إرتفاع مبيعات هواوي بنسبة 50% وانخفاض مبيعات ابل بنسبة 30% ظهر على التقنية بلا حدود.