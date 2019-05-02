شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الفلسطينى يستقبل السفير الروسي ويطلعه على آخر المستجدات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الخميس، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، السفير الروسي لدى فلسطين حيدر أغانين.

واطلع عباس السفير الروسى على آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، والاجراءات الإسرائيلية المخالفة لقرارات الشرعية الدولية، والاتفاقيات الموقعة، والتي كان آخرها قرار اقتطاع رواتب عائلات الشهداء والأسرى من أموال المقاصة الفلسطينية. وأكد الرئيس العلاقات التاريخية التي تربط فلسطين وروسيا، وحرص القيادة الفلسطينية على تعزيزها وتطويرها بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس الفلسطينى يستقبل السفير الروسي ويطلعه على آخر المستجدات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.