- 1/2
- 2/2
© Sputnik .
كان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، قد قال إن خطة السلام التي ستقوم بطرحها الإدارة الأميركية والمعروفة اعلامياً بـ"صفقة القرن" ستكون جيدة للفلسطينيين، وعليهم التعامل معها بجدية.
جاءت تصريحات بومبيو خلال مقابلة اجراها معه موقع "اكسيوس" الأميركي خلال زيارته التي بدأت إلى إسرائيل مارس/ آذار الماضي.
وكتب المراسل باراك راڤيد الذي أجرى المقابلة إن "وزير الخارجية مايك بومبيو أخبرني اليوم في مقابلة أجريت معه في القدس، أن خطة إدارة ترامب للسلام في الشرق الأوسط ستكون جيدة للفلسطينيين وأن عليهم التعامل فيها بجدية".
وشدد بومبيو خلال المقابلة بالقول: "نريد التأكد أولاً بأن يكون لدينا الرؤية الصحيحة لكي نتمكن من تحقيقها. نريد أن نتأكد من أنه عندما نكشف النقاب عن خطة السلام، بأن تكون مناسبة لجميع الأطراف، وخاصة الفلسطينيون والإسرائيليون".
وقال الأمين العام المساعد للجامعة العربية الأحد (21 أبريل/ نيسان) إن الدول العربية لا يمكنها قبول خطة سلام أمريكية غير معلنة للسلام الإسرائيلي-الفلسطيني تُعرف بوصف "بصفقة القرن".
وقال السفير حسام زكي إن أي صفقة من هذا القبيل ستفشل في تحقيق "سلام دائم" في المنطقة إذا فشلت في معالجة المخاوف الفلسطينية.
كانت هذه تفاصيل خبر عن أطرافها وأهدافها... نجل مبارك يعلق للمرة الأولى على "صفقة القرن" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.