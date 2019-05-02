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© REUTERS / YURI GRIPAS
ورشح ترامب أبي زيد للمنصب في نوفمبر/ تشرين الثاني 2018 وأقر مجلس الشيوخ تعيينه في أبريل نيسان. وقاد أبي زيد القيادة المركزية الأمريكية خلال حرب العراق.
وحسب "رويترز" نقل البيان عن أبي زيد (68 عاما) قوله "تعمل كل من المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة معاً كل يوم على حماية أمن بلدينا وتعزيز الرخاء والتنمية الإقتصادية الى جانب بناء العلاقات بين شعبينا للحفاظ على علاقتنا قوية".
وصدق مجلس الشيوخ الأمريكي بأغلبية ساحقة في أبريل/نيسان الماضي على تعيين الجنرال المتقاعد جون أبي زيد سفيرا لدى السعودية ليشغل المنصب الشاغر منذ تولي الرئيس دونالد ترامب السلطة قبل أكثر من عامين.
جاء التصويت بأغلبية 92 مقابل 7 لصالح الجنرال المتقاعد الذي تولى القيادة المركزية الأمريكية خلال حرب العراق.
ورشح ترامب أبي زيد للمنصب في نوفمبر/ تشرين الثاني 2018.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد فراغ المنصب لأكثر من عامين... السفير الأمريكي الجديد يصل الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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