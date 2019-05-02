لحظة وصول الملك سلمان إلى نهائي كأس الملك... ماذا فعل (صور وفيديو)

ونشرت قناة "السعودية" الإخبارية أن العاهل السعودي وصل إلى ستاد الملك الملك فهد الدولي في الرياض لرعاية نهائي كأس الملك السعودي بين فريقي الاتحاد والتعاون، وكان برفقته ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان.

وتعد المواجهة بين الاتحاد والتعاون الأولى بين الفريقين في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، منذ بداية النظام الجديد للبطولة، عام 2008.

وبهذه المناسبة، رفع الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة السعودية رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، باسمه واسم شباب ورياضيي المملكة، بالغ الشكر وجزيل الامتنان لخادم الحرمين الشريفين، على رعايته للنهائي الكبير، ولقائه أبنائه الرياضيين في هذا اليوم الرياضي المتميز.