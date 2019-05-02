روسيا: تعرض قاعدة حميميم لاستهداف وتم صد الهجوم بالكامل

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وقال "جرت محاولة أخرى لاستهداف قاعدة حميميم في 2 أيار/ مايو، من قبل مسلحين من الجماعات الإرهابية، الذين يحتلون مواقع في منطقة قلعة المضيق وباب عتيق".

وأكد كوبشيشين أنه تم صد الهجوم بالكامل دون وقوع إصابات بين الجنود الروس، ولم تلحق أي أضرار بالقاعدة.

وفي وقت سابق، حاول المسلحون خلال 12 شهر استهداف قاعدة حميميم 12 مرة باستخدام أنظمة إطلاق صواريخ متعددة وطائرات دون طيار.