روسيا: تعرض قاعدة حميميم لاستهداف وتم صد الهجوم بالكامل

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© REUTERS / UMIT BEKTAS
وأكد كوبشيشين أنه تم صد الهجوم بالكامل دون وقوع إصابات بين الجنود الروس، ولم تلحق أي أضرار بالقاعدة.
وفي وقت سابق، حاول المسلحون خلال 12 شهر استهداف قاعدة حميميم 12 مرة باستخدام أنظمة إطلاق صواريخ متعددة وطائرات دون طيار.
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