السودان..النائب العام يوجه باستجواب البشير بشأن "تمويل الإرهاب"

الخرطوم/ الخليج 365
وجه النائب العام السوداني المكلف، الوليد سيد أحمد محمود، الخميس، باستجواب الرئيس السابق عمر البشير، بتهم تتعلق بجرائم غسل أموال وتمويل الإرهاب.
جاء ذلك في بيان صادر عن النائب العام المكلف، اطلعت عليه الخليج 365.
وأفاد البيان أن النائب وجه باستجواب البشير في الدعوى الجنائية رقم (40/ 2019) تحت المواد (6/1) من قانون التعامل بالنقد الأجنبى، والمادة (15) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ووجه النائب العام أيضا بالتحقيق فى "معاملات مالية مشبوهة لنافذين من المسؤولين السابقين"، وإحالة الملفات إلى نيابتي "الثراء الحرام والمشبوه"، و"مكافحة الفساد والتحقيقات المالية".
كما وجه بإحالة ملف القروض الخارجية لنيابة "مكافحة الفساد والتحقيقات المالية" لإجراء التحقيقات اللازمة.
وأودع البشير سجن كوبر المركزي شمالي الخرطوم، عقب عزل الجيش له من الرئاسة في 11 أبريل/نيسان الجاري، بعد 3 عقود من حكمه البلاد، على وقع احتجاجات شعبية متواصلة منذ نهاية العام الماضي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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