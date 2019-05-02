ليبيا.. سلامة يبحث مع السراج الوضع الأمني في طرابلس

​نيويورك/ محمد طارق/ الخليج 365

أعلنت الأمم المتحدة، الخميس، أن مبعوثها الخاص إلى ليبيا غسان سلامة، بحث الوضع الأمني والإنساني في العاصمة طرابلس، مع فايز السراج، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، المعترف بها دوليا.

جاء ذلك على لسان المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة استيفان دوغريك، في مؤتمر صحفي عقده بالمقر الدائم للمنظمة بنيويورك.

وقال دوغريك، إن "سلامة أطلع السراج، في طرابلس، على نتائج رحلته الأخيرة إلي أوروبا، وأكد له التزام الأمم المتحدة بتقديم الدعم الإنساني للعالقين من المدنيين بالعاصمة".

وأضاف أن "الوضع استمر في التدهور علي مدار الساعات الأربع والعشرين الماضية، رغم عدم ورود تقارير بشأن وقوع اشتباكات أو إطلاق نار في الأحياء السكنية بالعاصمة".

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وفي وقت سابق الخميس، ذكر بيان للسراج، أن الأخير قال لسلامة، أن حكومة الوفاق، عازمة على دحر "العدوان" على العاصمة طرابلس، و"لا حديث عن وقف إطلاق النار قبل انسحاب القوات المعتدية وعودتها من حيث أتت".

ومنذ 4 أبريل/ نيسان الماضي، تشن قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، هجوما للسيطرة على طرابلس، في خطوة أثارت رفضًا واستنكارًا دوليين، كونها وجهت ضربة لجهود الأمم المتحدة لمعالجة النزاع في البلد الغني بالنفط.

وتمكنت قوات حفتر من دخول أربع مدن رئيسية تمثل غلاف العاصمة (صبراتة، صرمان غريان وترهونة)، وتوغلت في الضواحي الجنوبية لطرابلس، لكنها تعرضت لعدة انتكاسات، وتراجعت في أكثر من محور، ولم تتمكن من اختراق الطوق العسكري حول وسط المدينة، الذي يضم المقرات السيادية.

وتعاني ليبيا منذ 2011 صراعًا على الشرعية والسلطة يتركز حاليا بين حكومة الوفاق وحفتر، الذي يقود الجيش في الشرق.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.