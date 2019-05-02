الأمم المتحدة: مقتل 9 سوريين في إدلب وحماة

نيويورك/محمد طارق/الخليج 365

أعلنت الأمم المتحدة، الخميس، أن الساعات الثمان والأربعين الماضية، شهدت مقتل 9 أشخاص من المدنيين في محافظتي إدلب وحماة السوريتين.

جاء ذلك على لسان المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، استيفان دوغريك، في مؤتمر صحفي عقده بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك.

وأعرب دوغريك عن "قلق المنظمة البالغ إزاء استمرار ورود تقارير عن تدهور الوضع الإنساني، ووقوع إصابات في صفوف المدنيين، وإلحاق الضرر بالبنية التحتية الحيوية وموجات النزوح بسبب الأعمال العدائية المكثفة شمال غربي سوريا".

وأضاف المسؤول الأممي: "خلال الساعات الثمان والأربعين الماضية، ذُكر أن سبعة أشخاص على الأقل قتلوا في ريف إدلب الجنوبي، بينما قُتل اثنان في محافظة حماة أمس (الأربعاء)، وذُكر أن عشرات الأشخاص أصيبوا في محافظات إدلب وحماة وحلب".

وتابع: "يبدو أن أكثر من 300 مدني فقدوا أرواحهم بسبب الأعمال العدائية في الشمال الغربي خلال الأشهر الثلاثة الماضية، 60 منهم في أبريل /نيسان الماضي".

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وأشار إلى أن "تزايد الأعمال القتالية أدى إلى موجات نزوح واسعة النطاق، من شمال حماة وجنوب إدلب".

ولفت أن عدد النازحين في الشمال الغربي منذ سبتمبر/أيلول 2018 قدر بحوالي 323 ألف شخص.

وأضاف دوغريك أن الأمم المتحدة "تواصل تذكير جميع الأطراف بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، وقانون حقوق الإنسان، لضمان حماية المدنيين والبنى التحتية المدنية، وتدعو الجميع إلى ممارسة ضبط النفس".

وتشكل محافظة إدلب مع ريفي حماة الشمالي، وحلب الغربي، وجزء صغير من ريف اللاذقية الشمالي، مناطق "خفض التوتر" بموجب اتفاق أبرم في سبتمبر/ أيلول 2017، بين تركيا وروسيا وإيران بالعاصمة الكازاخية.

وفي سبتمبر 2018، أبرمت تركيا وروسيا، اتفاق "سوتشي" من أجل تثبيت وقف إطلاق النار في إدلب، وسحبت بموجبه المعارضة أسلحتها الثقيلة من المنطقة المشمولة بالاتفاق في 10 أكتوبر/ تشرين الأول من العام نفسه.

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