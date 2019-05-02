تونس.. إضراب عام لعمال شركات نقل المحروقات

تونس/يسرى ونّاس/الخليج 365

بدأ عمّال شركات نقل المحروقات عبر الطرقات في تونس، الخميس، إضرابا عاما يستمر 3 أيام؛ للمطالبة بزيادة الأجور، ومراعاة خصوصية عملهم في نقل المواد الخطرة والمحروقات.

ويأتي الإضراب بدعوة من "الجامعة العامة للنقل" (هيكل نقابي) التابعة للاتحاد العام التّونسي للشغل (أكبر نقابة عمالية في تونس).

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وفي أبريل/نيسان الماضي، قالت "الجامعة العامة للنقل" في رسالة وجهتها إلى السلطات المهنية المعنية، إن "التحرّك المرتقب (الإضراب العام) يهدف للمطالبة بزيادة أجور عمال قطاع نقل المحروقات، وتصنيف نقل المحروقات باعتبارها مواد خطرة".

ولفتت إلى عدم التزام الغرف النقابية لقطاع نقل البضائع والمحروقات عبر الطرقات بتفعيل اتفاق الزيادة في الأجور الأساسية لعمال القطاع الخاص، وعدم التوصل إلى اتفاق لتصنيف قطاع نقل المحروقات.

وتجري مفاوضات بين ممثلي الجامعة العامة للنقل باتحاد الشغل وممثلي الغرف النقابية المعنية بمنظمة الأعراف بمقر وزارة النقل؛ بهدف التوصل إلى اتفاق، وإلغاء الإضراب.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.