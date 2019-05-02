قطر تؤكد استضافة جولة محادثات جديدة بين أمريكا وطالبان

الدوحة / احمد يوسف / الاناضول

أكدت قطر الخميس، أنها استضافت الأربعاء جولة جديدة من المحادثات بين الولايات المتحدة وحركة طالبان الأفغانية.

وقالت الخارجية القطرية في بيان الخميس اطلعت عليه الخليج 365 إن "هذه الجولة أتت استكمالا لجولتي المحادثات السابقتين في الدوحة، اللتين استهدفتا تحقيق السلام والاستقرار في أفغانستان".

والأربعاء أعلنت طالبان على لسان المتحدث باسمها ذبيح الله مجاهد استئنافها المحادثات مع الجانب الأمريكي في العاصمة القطرية الدوحة، ضمن متابعة عملية السلام في البلاد.

وأوضحت الخارجية القطرية أن "الجانبين ناقشا الاتفاقية الإطارية التي تم وضعها خلال الجولتين السابقتين، المتضمنة انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان وضمان عدم استخدام أرض أفغانستان ضد الولايات المتحدة أو أي دولة أخرى".

وأشارت إلى أن الدوحة اعتبرت جولة الأربعاء تطورا مهما في محادثات السلام في أفغانستان، معربة عن أملها في أن تحقق المحادثات النتائج المرجوة.

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وتشهد أفغانستان منذ سنوات صراعا بين حركة طالبان من جهة، والقوات الحكومية والدولية بقيادة الولايات المتحدة من جهة أخرى، ما تسبب في سقوط آلاف الضحايا من المدنيين.

ومنذ يوليو/ تموز الماضي، عقدت طالبان خمس جولات سابقة من المحادثات مع الولايات المتحدة ممثلة في مبعوثها الخاص للسلام، زلماي خليل زاد، على أمل تحقيق حل سلمي للصراع الأفغاني المستمر منذ 17 عاما.

وترفض طالبان إجراء مفاوضات مباشرة مع الحكومة الأفغانية التي يصفها مقاتلو الحركة بأنها "دمية"، وتصر على خروج القوات الأمريكية من البلاد كشرط أساسي للتوصل إلى سلام مع الحكومة.

وفي نهاية الجولة الخامسة من المفاوضات والثانية في الدوحة التي بدأت في نهاية فبراير/شباط الماضي وانتهت في منتصف مارس/آذار الماضي، قال خليل زاد إن الجانبين حققا "خطوات حقيقية".

وفي يناير/ كانون الثاني الماضي عقدت أولى جولة مباحثات السلام بين واشنطن وممثلين عن حركة طالبان في الدوحة، استمرت 6 أيام. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.