السراج لسلامة.. حكومة الوفاق عازمة على دحر العدوان على طرابلس

وليد عبد الله/ الخليج 365

أعلن رئيس المجلس الرئاسي الليبي، فائز السراج، أن حكومة الوفاق، المعترف بها دوليا، عازمة على دحر "العدوان" على العاصمة طرابلس، و"لا حديث عن وقف إطلاق النار قبل انسحاب القوات المعتدية وعودتها من حيث أتت".

ومنذ 4 أبريل / نيسان الماضي، أطلق اللواء المتقاعد خليفة حفتر، الذي يقود الجيش في الشرق، عملية عسكرية للسيطرة على طرابلس، وتمكن من دخول أربع مدن تمثل غلاف العاصمة (صبراتة، صرمان غريان وترهونة)، وتوغل في الضواحي الجنوبية للعاصمة، لكنه قواته تعرضت لعدة انتكاسات وتراجعت في أكثر من محور، ولم تتمكن من اختراق الطوق العسكري حول وسط المدينة، الذي يضم المقرات السيادية.

جاء ذلك خلال استقباله المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، ونائبته للشؤون السياسية الأمريكية ستيفاني ويليامز، الخميس، بطرابلس.

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وشدد السراج، على ضرورة محاسبة مرتكبي جرائم الحرب، وانتهاكات حقوق الانسان، التي طالت المدنيين، بحسب بيان للمكتب الإعلامي للسراج.

وتناول الاجتماع، وفق البيان، مستجدات الأوضاع حول العاصمة وجهود الأمم المتحدة لوقف الاعتداءات واستئناف العملية السياسية.

من جانبه، أكد غسان سلامة، رفضه التام لأي اعتداء على المدنيين والمنشآت المدنية، الذي يشكل انتهاكا خطيرا للقانون الإنساني الدولي.

وأشار سلامة، إلى أن المجتمع الدولي يدرك أنه لا حل عسكري للأزمة الليبية، وأنه يبذل كل الجهد لإيجاد موقف دولي موحد ينهي هذه الحرب.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.