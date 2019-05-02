الجيش_اليمني يكسر هجوماً لـ #مليشيا_الحوثي في #البيضاء

صحيفة الخليج الالكترونية

صدت قوات الجيش الوطني اليمني مسنودة بالمقاومة الشعبية، اليوم (الخميس)، هجومًا شنته ميليشيا الحوثي الانقلابية في محافظة البيضاء وسط البلاد.

Advertisements

وأوضح موقع “سبتمبر نت” أن قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية في آل حميقان، كسرت هجوم الميليشيا الانقلابية بجبهة الحبج بمديرية الزاهر جنوبي غرب المحافظة، وألحقت بها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

وبين أن قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، دمّرتا عددا من الآليات القتالية، بينها عربة BMB، كانت متمركزة في موقع الاريل، بالإضافة إلى تدمير مدفع عيار 23، ومدرعة بموقع الحصير بالجماجم كانت تحمل تعزيزات للميليشيا الحوثية.