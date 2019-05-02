جامعة_الأمير_سطام تعلن عن توافر #وظائف شاغرة

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلنت جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز، توافر عدد من الوظائف الإدارية الشاغرة للمراتب العليا؛ لشغلها عن طريق النقل أو النقل بالترقية لمن تتوفر لديهم المؤهلات العلمية والخبرات العملية .

وطالبت الجامعة، من تتوفر لديه المؤهلات العلمية والخبرات العلمية، التقدم عن طريق النظام الإلكتروني؛ للتوظيف لعمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين بالجامعة وتسجيل معلوماته وإرفاق ما يثبت ذلك، ابتداءً من يوم الأحد الموافق الخامس من مايو المقبل ولمدة عشرة ايام.

وتشمل الوظائف المطلوبة: مدير عام شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين، ومدير عام المشاريع والصيانة، ومدير الإدارة القانونية، ومدير الاتصالات الادارية، ومصمم برامج أول، وإخصائي مشتريات، ومدير إدارة القبول والتسجيل، ومدير إدارة الصيانة، إخصائي ميزانية، وإخصائي تخطيط، ومدير إدارة التطوير الإداري، ومحاسب، وإخصائي شؤون موظفين، ومدير وحدة المراجعة الداخلية.

Advertisements

وطالبت الجامعة المتقدمين للوظائف بإحضار، الهوية الوطنية، والمؤهل العلمي، وبيان خدمات، والخبرات العملية الحاصلين عليها.

يُذكر أن نظام الخدمة المدنية، ينص على الشروط العامة للتعيين في الوظائف الحكومية، والتي من بينها أن يكون الموظف المعين سعودي الجنسية، ويجوز في الوظائف التي تتطلب كفايات غير متوافرة في المتقدمين السعوديين استخدام غير السعوديين لشغل هذه الوظائف، وذلك بموجب القواعد التي يضعها مجلس الوزراء بهذا الشأن.

كما تشمل الشروط العامة للوظائف بالوزارات والهيئات الحكومية، أن يكون الموظف عند تعيينه مكملًا 18 عامًا من العمر ولائقًا صحيًّا، وحسن السيرة والأخلاق وحاصلًا على المؤهلات المطلوبة للوظيفة ويجوز لمجلس الوزراء الإعفاء من هذا الشرط، كما يُشترط في الموظف الذي يتم تعيينه أن يكون غير محكوم عليه بحد شرعي أو بالقصاص.

وتستهدف المملكة من خلال سياسة توطين الوظائف أن تشمل فرص العمل المتاحة السعوديين والسعوديات في القطاعات كافة، وذلك بالتركيز على احتياجات جميع جهات الدولة من جميع الوظائف، مع العمل بصورة مستدامة على تهيئة بيئة اقتصادية مناسبة وداعمة لتوطين الوظائف لجميع الخريجين والخريجات واتخاذ جميع الإجراءات الضامنة؛ لتحقيق ذلك الهدف، مع العمل على إزالة أي معوقات أمام التنفيذ الفعلي.