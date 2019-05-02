شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. أسراب هائلة من الجراد تغزو «وادي الدواسر» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صباح اليوم الخميس، هجوم أسراب هائلة من الجراد بمحافظة وادي الدواسر بمنطقة الرياض. يُذكر أن العديد من المناطق شهدت خلال الأيام الماضية هجوم أسراب من الجراد، على خلفية التقلبات الجوية، وارتفاع درجات الحرارة.

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