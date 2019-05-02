الأمم المتحدة تعلن حصيلة قتلى الأعمال العدائية في إدلب وحماة السوريتين

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الخميس، أن الساعات الثمان والأربعين الماضية، شهدت مقتل تسعة أشخاص من المدنيين في محافظتي إدلب وحماة السوريتين.

وأعرب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة استيفان دوجريك، في مؤتمر صحفي عقده بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك، عن "قلق المنظمة البالغ إزاء استمرار ورود تقارير عن تدهور الوضع الإنساني، ووقوع إصابات في صفوف المدنيين، وإلحاق الضرر بالبنية التحتية الحيوية وموجات النزوح بسبب الأعمال العدائية المكثفة شمال غربي سوريا".

وأضاف: "خلال الساعات الثمان والأربعين الماضية، قتل سبعة أشخاص على الأقل في ريف إدلب الجنوبي، بينما قُتل اثنان في محافظة حماة أمس (الأربعاء)، وعشرات الأشخاص أصيبوا في محافظات إدلب وحماة وحلب".

وتابع: "يبدو أن أكثر من 300 مدني فقدوا أرواحهم بسبب الأعمال العدائية في الشمال الغربي خلال الأشهر الثلاثة الماضية، 60 منهم في أبريل الماضي".

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وأشار إلى أنّ تزايد الأعمال القتالية أدى إلى موجات نزوح واسعة النطاق، من شمال حماة وجنوب إدلب".ولفت أن عدد النازحين في الشمال الغربي منذ سبتمبر 2018 قدر بحوالي 323 ألف شخص.

وأوضح دوجريك أن الأمم المتحدة "تواصل تذكير جميع الأطراف بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، وقانون حقوق الإنسان، لضمان حماية المدنيين والبنى التحتية المدنية، وتدعو الجميع إلى ممارسة ضبط النفس.

وتشكل محافظة إدلب مع ريفي حماة الشمالي، وحلب الغربي، وجزء صغير من ريف اللاذقية الشمالي، مناطق "خفض التوتر" بموجب اتفاق أبرم في سبتمبر 2017، بين تركيا وروسيا وإيران بالعاصمة الكازاخية.

وفي سبتمبر 2018، أبرمت تركيا وروسيا، اتفاق "سوتشي" من أجل تثبيت وقف إطلاق النار في إدلب، وسحبت بموجبه المعارضة أسلحتها الثقيلة من المنطقة المشمولة بالاتفاق في 10 أكتوبر، ومنذ بداية العام الجاري، كثفت قوات نظام بشار الأسد والمجموعات الإرهابية الموالية له، من هجماتها على منطقة خفض التصعيد.