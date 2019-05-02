بأمر الحوثي.. رمضان في صنعاء دون صلاة التراويح

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي للعام الثاني على التوالي، تواصل جماعة الحوثي المدعومة من إيران، منع صلاة التراويح في صنعاء عبر مكبرات الصوت.

وهذه هي المرة الثانية التي لا ترفع شعائر الصلاة عبر مكبرات الصوت في ليالي الشهر الفضيل، بعد سيطرة مليشيا الحوثيين على صنعاء، في 21 سبتمبر 2014.

وارتبطت صلاة التراويح بروحانية ليالي رمضان؛ حيث يختار المصلون في المساجد التي تُطّيب بأجود الطيب والبخور، قراء حسيني الصوت والتلاوة، ومعها يذوبون في آيات الله والصلوات التي يبلغ عدد ركعاتها 11 ركعة.

ويذهب آخرون إلى أبعد من ذلك، حيث تتحول صلاة التراويح إلى تنافس بينهم؛ فالأسعد بينهم من يذهب للصلاة خلف الإمام ذي التلاوة الأجود والصوت الأجمل، غير أنهم هذا العام سيفقدون ذلك، مع المضايقات التي فرضها الحوثيون - بحسب سكاي نيوز.

وكون الصلاة ما تزال قائمة في المساجد دون مكبرات، لكن قرار تأديتها في المساجد بصوت محدود جعل الليالي الرمضانية تفتقر للأجواء الروحانية - بحسب أحمد شمسان أحد مواطني العاصمة صنعاء.

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وأضاف في تصريحات للشرق الأوسط: ”كانت ليالي رمضان تلهج في الساعات الأولى بصلوات التراويح وبالدروس الدينية، لكن اليوم المدينة صامتة“.

وحسب محمد إسماعيل، الذي ظل يداوم على الصلاة في الجامع، فإن رمضان هذا العام لا يشبه سابقيه، وقال: ”هذا العام رمضان مختلف كثيرًا، ليس ذاك الشهر الذي كان يصنع فينا تغييرًا على جميع المستويات“.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء أن المليشيات وجهت، تعميماً بمنع استخدام مكبرات الصوت في صلاة التراويح خلال رمضان المقبل، وحذرت من مغبة مخالفة ذلك.

وجاء في نص التعميم الحوثي - بحسب ما أورده - ناشطون يمنيون أنه «يمنع منعاً باتاً استخدام مكبرات الصوت فيما تسمى صلاة التراويح والقيام وعلى الجميع الالتزام بهذا التعميم وسوف تتخذ الإجراءات الصارمة في كل من لم يلتزم ونحملكم المسؤولية».

وينظر الحوثيون إلى صلاة التراويح على أنها ”بدعة“، وإنها لا تكاد تكون مصدرًا لإزعاج الناس في ليالي رمضان، حسبما يدعي حوثيون على مواقع التواصل.