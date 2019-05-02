الجيش اليمنى والمقاومة يصدان هجوما للمليشيا فى البيضاء باليمن

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحبطت قوات الجيش اليمني مسنودة بالمقاومة الشعبية، اليوم الخميس، هجوما شنته ميلشيا الحوثي في محافظة البيضاء وسط البلاد. وذكر الموقع الرسمى للجيش اليمني "ستمبرنت" أن قوات الجيش تمكنت مسنودة بالمقاومة الشعبية في آل حميقان من التصدي لهجوم المليشيا بجبهة الحبج بمديرية الزاهر جنوبي غرب المحافظة.

ونجحت قوات الجيش ومعها المقاومة الشعبية من كسر الهجوم وإلحاق خسائر فادحة بميلشيا الحوثي في الأرواح والعتاد.



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